Maria atteint la catégorie 5 et devient «extrêmement dangereux»

Les experts ont qualifié l'ouragan d'«extrêmement dangereux», avec des vents soutenus de 260 kilomètres/heure.

On s'attend à ce que la tempête génère des précipitations de 15 à 30 centimètres de pluie à travers les îles.

La trajectoire prévue de Maria risque de l'entraîner vers plusieurs îles déjà dévastées par l'ouragan Irma.

Les autorités de la Dominique ont fermé les écoles et tous les bureaux gouvernementaux, pressant la population de trouver refuge en terrain élevé.

Un avertissement d'ouragan a été lancé à Porto Rico, en République dominicaine et en Haïti.

Ernesto Morales, météorologue au service national américain de météorologie à San Juan, a déclaré que cet ouragan risquait d'être catastrophique pour Porto Rico.

L'État autonome associé aux États-Unis a imposé, lundi, un rationnement des produits de base dont l'eau, le lait, les aliments pour bébé, la nourriture en conserve, les piles, les lampes de poche et d'autres articles.

D'autres avertissements d'ouragan ont été diffusés plus tôt aux îles Vierges américaines et britanniques, en Guadeloupe, à Saint-Kitts-et-Nevis, à Montserrat, en Martinique et à Sainte-Lucie.

En Guadeloupe, on s'attend à des inondations majeures dès lundi. Plusieurs communautés pourraient être submergées d'ici mardi.

Dans l'île voisine de la Martinique, les autorités ont ordonné aux gens de demeurer à l'intérieur et de se préparer à des pannes d'électricité et à des problèmes d'alimentation en eau. Toutes les écoles et les services non essentiels ont été fermés.