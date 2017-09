Ce n'est pas arrivé cette semaine

Vérification faite par l'Associated Press, et contrairement à ce que vous pouvez avoir lu ou entendu ailleurs, voici quelques-uns des événements les plus extraordinaires qui ne se sont pas produits cette semaine...

Associated Press New York

FAUX : Le gouverneur de la Floride Rick Scott a été grièvement blessé en nettoyant les dégâts d'Irma.

EN FAIT : Le site de canulars bien connu The Last Line of Defense rapporte, dans plusieurs articles, que M. Scott a été blessé lundi par l'effondrement d'un plafond de céramique, pendant qu'il nettoyait les ravages de l'ouragan Irma. M. Scott parcourt la Floride depuis la catastrophe et n'a pas été blessé.

-----

FAUX : Une mosquée de la Géorgie enverra les dons pour l'ouragan Harvey aux réfugiés syriens.

EN FAIT : Cette histoire virale, qui provient du Daily Notify, prétend que la mosquée Ramazala, de Peachton en Géorgie, détourne l'argent destiné aux victimes de Harvey au profit de réfugiés syriens. Ni la ville ni la mosquée n'existent. De plus, la photo qui accompagne l'article semble être celle d'une organisation caritative canadienne active au Myanmar.

-----

FAUX : Vladimir Poutine donne 5 millions $US aux victimes de Harvey, à Houston.

EN FAIT : Si plusieurs vedettes ont signé des chèques pour aider le Texas à se relever, M. Poutine n'en fait pas partie. Un faux site de nouvelles prétend que M. Poutine a aussi demandé «aux autres individus, organisations et pays» de l'imiter. Le porte-parole de M. Poutine, Dimitri Peskov, a dit à l'Associated Press ne rien savoir d'un tel don.

-----

FAUX : Tony Romo s'absentera de quatre à six semaines en raison d'une gorge irritée lors de ses débuts à la télévision.

EN FAIT : L'ancien quart-arrière des Cowboys de Dallas doit prendre le micro au réseau CBS dimanche, quand les Patriots rencontreront les Saints. Un canular publié par le Daily Snark prétend que Romo sera remplacé par un jeune analyste, Pak Brescott. Le site semble vouloir narguer Romo, qui a perdu son poste à la recrue Dak Prescott l'an dernier après avoir été blessé avant le début de la saison.

-----

FAUX : La friandise la plus populaire du monde disparaîtra des tablettes en octobre 2017!

EN FAIT : Ceux qui adorent les petites coupes de beurre d'arachide Reese's peuvent dormir en paix, quoiqu'en dise le site Breaking News 365, qui prétend que la production de la friandise prendra fin avant l'Halloween. Le propriétaire de Reese's, le géant Hershey's, a dit à l'Associated Press que «les seules personnes qui retirent [ces gâteries] des tablettes sont les consommateurs qui les emmènent chez eux».