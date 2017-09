Kim Jong-Un affirme être proche de détenir l'arme nucléaire

Le leader nord-coréen Kim Jong-Un, cité par l'agence locale KCNA, a affirmé samedi être proche de détenir l'arme nucléaire, et ce malgré les sanctions internationales, l'objectif final étant de parvenir à «un équilibre des forces» avec les États-Unis.

«Le but final est d'établir un équilibre des forces avec les États-Unis, et de faire en sorte que les dirigeants américains n'osent même plus envisager une option militaire contre la République populaire démocratique de Corée», a ajouté le chef de l'État nord-coréen.

Kim Jong-Un a ainsi estimé que le tir d'un missile à portée intermédiaire Hwasong-12 vendredi matin, au-dessus du Japon, avait été un succès et avait encore permis d'augmenter les «capacités nucléaires militaires» de son pays.

«Nous avons presque atteint le but [l'arme nucléaire]», a plaidé le leader nord-coréen, s'exprimant quelques heures à peine après la ferme condamnation de cet énième tir de missile par le Conseil de sécurité de l'ONU, vendredi après-midi, à New York.

«Nous devons clairement montrer à ces grandes puissances nationalistes comment notre pays a atteint son objectif de disposer de l'arme nucléaire, et ce malgré leurs sanctions illimitées et leur blocus», a insisté Kim.

Parlant d'«actes scandaleux» et «hautement provocateurs», le Conseil a demandé vendredi à la Corée du Nord «de les arrêter immédiatement», dans une déclaration publiée à l'issue de sa réunion d'urgence à huis clos.

«Ces actions ne sont pas seulement une menace pour la région, mais aussi pour tous les États membres de l'ONU», a poursuivi le Conseil, en référence à ce dernier tir de missile, mais aussi au sixième test nucléaire du régime de Pyongyang du 3 septembre.

Après ce nouveau test - une bombe H selon Pyongyang -, le Conseil de sécurité de l'ONU a voté à l'unanimité lundi un huitième train de sanctions frappant le régime nord-coréen, avec cette fois-ci une limitation des exportations de pétrole et de produits raffinés vers le Nord de la péninsule, ou l'interdiction des achats de textile nord-coréen.