Le Congrès condamne les suprémacistes blancs

La résolution du Congrès demande explicitement au président de dénoncer les groupes racistes, extrémistes, xénophobes, antisémites et partisans de la suprématie de la «race» blanche - et d'engager tous les moyens disponibles du gouvernement pour lutter contre ces groupes, notamment les néo-nazis et le KKK.

AFP, Andrew Caballero-Reynolds