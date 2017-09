Le monde express

Au moins 18 personnes sont mortes lundi dans le nord du Sinaï égyptien lors d'une attaque contre des forces de sécurité revendiquée par le groupe État islamique (EI). «Huit soldats égyptiens sont morts et quatre véhicules blindés ont été détruits», a indiqué l'organisation jihadiste par le biais son agence de propagande Amaq alors que des sources médicales et sécuritaires ont fait état d'un bilan de 18 morts. Selon le ministère de l'Intérieur égyptien, qui parle de plusieurs morts sans autre précision, une voiture a explosé au passage d'un convoi des forces de sécurité dans la ville de Bir Al-Abed. AFP

Le cap des 300 000 musulmans rohingyas réfugiés depuis le 25 août au Bangladesh pour fuir les violences en Birmanie a été franchi, a estimé lundi l'ONU, dénonçant un «exemple classique de nettoyage ethnique». Le dalaï lama a exhorté la dirigeante birmane Aung San Suu Kyi, Prix Nobel de la paix comme lui, à trouver une solution pour les Rohingyas, plus grande population apatride au monde. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunira mercredi sur ce dossier, à la demande du Royaume-Uni et de la Suède, a annoncé lundi à New York la présidence éthiopienne en exercice de la plus haute instance des Nations unies. AFP