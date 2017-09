Séisme au Mexique: les secours se concentrent sur les villages isolés

Un des rares hôtels de cette localité qui semblait avoir résisté au tremblement de terre a vu ses murs se fissurer après une réplique de 5,6 degrés. La dizaine de clients présents ont dû sortir en catastrophe et abandonner le bâtiment qui menaçait de s'effondrer.

Les habitants de Juchitan (Oaxaca), une des villes les plus affectées par le séisme, ont passé une nouvelle nuit d'angoisse rythmée par les répliques incessantes, au nombre de plus de 800 depuis jeudi soir.

Pour l'heure, le bilan officiel faisait état de 46 morts dans cet État, 15 dans celui du Chiapas et 4 dans celui de Tabasco, soit un total de 65 décès.

Le gouvernement fédéral cherchait à vérifier 25 nouveaux décès dans l'État de Oaxaca, le plus meurtri par ce puissant séisme, ce qui porterait le bilan à 90 morts, selon des informations du gouverneur de cet État, Alejandro Murat.

Sur la petite place de l'église de Mardi Saint, à Juchitan, plusieurs familles accompagnées d'enfants et de personnes âgées ont passé la nuit sur place, refusant de se rendre dans des abris, afin de surveiller ce qui restait de leur maison.

«Nous sommes face à un paradoxe terrible : si nous restons dans nos maisons, nous risquons d'y être enseveli, mais si nous partons dans les abris, on risque de nous voler nos biens», confiait Hector Aguilar, un professeur d'histoire de 52 ans.

En ville, la nourriture se faisait rare et le prix de la tortilla de maïs a plus que doublé en quelques jours, passant de 30 à 70 pesos (environ 5,10 $CAN).

«Cela nous angoisse beaucoup», déclarait Juana Luis, une mère de famille de 40 ans qui a installé un campement de fortune avec sa famille devant les décombres de sa maison.

Certains commerçants vendaient leurs produits par une fenêtre de crainte d'éventuels pillages.