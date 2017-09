John McCain croit en ses chances de gagner sa bataille contre le cancer

Le sénateur et ex-candidat à la présidence des États-Unis, John McCain, affirme que son combat contre le cancer représente toute une épreuve, mais que son pronostic est «assez bon».

Associated Press Washington

Dans sa première entrevue depuis l'annonce du diagnostic, John McCain reconnaît que les événements ont été difficiles pour sa famille, mais il demeure optimiste. Il dit avoir déjà affronté d'autres épreuves et rester «très confiant en ses chances de passer à travers celle-ci aussi».

Âgé de 80 ans, le sénateur de l'Arizona mentionne qu'il va subir un examen d'imagerie par résonance magnétique lundi, et que ses autres résultats de tests ont été excellents jusqu'à maintenant.

John McCain est retourné à Washington la semaine dernière pour la rentrée du Sénat après les vacances estivales.

Il affirme vouloir se concentrer sur un projet de loi sur la Défense cette semaine.

Interviewé à l'émission State of the Union, sur le réseau CNN, sur comment il souhaite que l'on se souvienne de lui, il a répondu: «Il a servi ce pays et, je l'espère, honorablement.»