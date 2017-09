Les recherches cessent au Mexique

Les secours ont arrêté samedi les recherches de survivants dans la ville mexicaine de Juchitan, la plus touchée par le séisme qui a fait au moins 65 morts selon un nouveau bilan, auxquels s'ajoutent les deux personnes tuées au passage de l'ouragan Katia .

Toute la nuit et malgré les répliques incessantes, secouristes, militaires et policiers ont fouillé les ruines de cette commune de l'État d'Oaxaca, dans le sud, dévastée par la secousse de magnitude 8,2 survenue jeudi soir, la plus forte au Mexique en un siècle.

La ville de 100 000 habitants, entourée de montagnes à la végétation tropicale, a payé le plus lourd tribut avec au moins 37 morts.

«Il ne reste plus personne sous les décombres. La majorité [des survivants] a été secourue presque immédiatement par les familles et les voisins», a assuré aux journalistes Roberto Alonso, coordinateur d'une équipe de secours.