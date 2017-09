Ouragan Irma: dégâts, bilan et trajectoire

Selon les déclarations des gouvernements concernés, le bilan provisoire est de 25 morts (10 dans les îles françaises de Saint-Martin et Saint-Barthélemy, 6 dans les territoires d'outre-mer britanniques, 4 dans les îles Vierges américaines, 2 à Porto Rico, 2 dans la partie néerlandaise de Saint-Martin et un à Barbuda).

Gigantesque dépression de la taille du Texas, Irma oscille entre la catégorie 5, la plus élevée sur l'échelle d'intensité des cyclones tropicaux, et la catégorie 3, avec des vents soutenus de 240 à 295 km/h, selon les données du Centre américain des ouragans (NHC).

Quelques heures plus tard, l'ouragan traverse l'île française de Saint-Barthélemy puis celle franco-néerlandaise de Saint-Martin, avec des rafales à 360 km/h. Irma fait 10 morts dans la partie française de Saint-Martin, deux morts dans la partie néerlandaise. Les dégâts sont énormes, Paris et La Haye dénoncent des pillages.

Porto Rico

Irma longe tôt jeudi le nord du territoire américain de Porto Rico, avec des vents de 295 km/h, provoquant coupures de courant et fortes précipitations et faisant au moins deux morts. Plus de la moitié des 3 millions d'habitants sont sans électricité, des rivières sont sorties de leur lit dans le centre et le nord de l'île.

République dominicaine

L'ouragan longe à partir de jeudi la République dominicaine. Des vents de 285 km/h et de fortes pluies frappent le pays, obligeant à évacuer quelque 20.000 personnes. Au moins 2.135 logements sont affectés.

Haïti

Le passage d'Irma provoque des inondations et fait plusieurs blessés dans le nord-est d'Haïti jeudi et vendredi, selon les services de protection civile. L'ouragan passe un peu plus au nord d'Haïti que prévu, ce qui atténue quelque peu son impact sur ce pays, classé parmi les plus pauvres du monde.

Bahamas et Cuba

Irma passe vendredi par le sud-est des Bahamas et ne provoque pas de pertes humaines ni de dégâts majeurs dans l'archipel, selon les autorités locales.

L'ouragan aborde Cuba samedi à par l'archipel de Camarguey, avec des rafales estimées à 260 km/h, selon le NHC.

Des pluies diluviennes se sont abattues sur Cuba plusieurs heures avant l'arrivée d'Irma. Un million de personnes ont été évacuées par précaution et l'électricité a été préventivement coupée, selon les autorités. Aucune victime n'est à déplorer pour le moment.