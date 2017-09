La Floride sous le souffle d'Irma

Des vents très violents et une mer déchaînée commencent à battre l'extrême sud de la Floride, où le gigantesque ouragan Irma doit arriver dimanche, après avoir fait 25 morts et d'énormes dégâts dans les Caraïbes.

Vers 21h, l'oeil de l'ouragan se trouvait à 170 kilomètres au sud-est de Key West, le point le plus au sud des États-Unis, avec des vents de 205 km/h. Mais Irma doit se renforcer en se rapprochant et redevenir un très dangereux ouragan de catégorie 4 avec des vents de plus de 240 km/h.

Il passe la fin de semaine dans la résidence présidentielle de Camp David avec son cabinet et a été dûment informé de l'avancée d'Irma et des préparatifs des secours.

Certains refusaient pourtant de partir, comme Scott Abraham, un agent immobilier qui compte rester avec sa femme et ses deux enfants dans son appartement, au 5e étage d'un immeuble donnant sur la plage. «Si j'habitais dans une maison, je serais parti», a-t-il expliqué. «Mais si on est inondés ici, ça va nous prendre au moins une semaine avant de pouvoir revenir, c'est hors de question».

Pire scénario pour Fort Myers

Alors que l'est était au départ particulièrement menacé, c'est l'ouest de la péninsule floridienne qui se trouvait directement dans le viseur de l'ouragan, d'après les prévisions du NHC.

«C'est le pire scénario pour notre ville, et notre région», a déploré sur CNN Randall Henderson Jr, le maire de Fort Myers, tout en cherchant à rassurer la population. «Nous sommes prêts.»

Des bus scolaires ont aidé à l'évacuation et plus de 54 000 habitants ont déjà trouvé refuge dans les abris.

Les évacués ont été hébergés dans des centres d'accueil choisis pour la robustesse des bâtiments et leur éloignement du bord de mer. À Collier-North, en banlieue de Naples, au sud-ouest de l'État, plusieurs dizaines d'évacués et leurs animaux de compagnie sont logés dans différentes salles communes, sans fenêtre ou aux accès sécurisés contre la montée des eaux.

Pillages à Saint-Martin

L'ouragan a dévasté plusieurs des Caraïbes et fait déjà fait au moins 25 morts : dix dans la partie française et deux dans la partie néerlandaise de Saint-Martin, quatre dans les Îles Vierges américaines, six dans les Îles Vierges Britanniques et l'archipel d'Anguilla, deux à Porto Rico, un à Barbuda.

Les îles ravagées de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy ont été placées samedi en alerte maximale, avec confinement des populations, avant l'arrivée de Jose, un puissant ouragan de catégorie 4 qui suit la trajectoire d'Irma.

Mais Jose est passé plus loin que prévu de ces deux îles, a annoncé Météo France, le service français de prévision météorologique.

Des journalistes de l'AFP présents sur place ont confirmé que les deux îles avaient été épargnées par l'ouragan Jose. «Il n'y a même plus un nuage», a dit l'une d'elle.

Confusion, désarroi et tensions régnaient toutefois chez les habitants de Saint-Martin après le passage d'Irma. Un chaos profitant aux pilleurs, qui se sont rués dans les magasins pour emporter frigos ou téléviseurs.

Ailleurs dans les Caraïbes, les 1600 habitants de l'île de Barbuda, dévastée par Irma en milieu de semaine et également sur la route de Jose, ont été évacués vers Antigua. avec Amandine Ascensio à Marigot