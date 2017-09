La Floride sous le souffle d'Irma, Cuba toujours en alerte

L'oeil de cette gigantesque dépression, de la taille du Texas, se trouvait alors à 190 kilomètres au sud-est de Key West, au sud de la pointe de la Floride et se rapprochait à une vitesse de 15 km/h des côtes américaines.

Avec des rafales à 260 km/h au moment de l'impact, Irma est le premier ouragan d'une telle force à toucher directement Cuba depuis 1932. Des vagues de sept mètres ont été enregistrées sur la côte nord par le service cubain de météorologie et La Havane, où vivent deux millions d'habitants, a été placée en alerte cyclonique face au risque d'inondations.

Après avoir atteint la catégorie 5, la plus élevée, Irma était relégué à 17h en catégorie 3, avec des pointes de vents à 205 km/h. Mais l'ouragan devrait se renforcer en chemin vers le sud de la Floride et l'archipel américain des Keys qu'il doit frapper dès dimanche matin, selon le NHC.

Dans cet État du sud-est, il devrait provoquer «des inondations sur plusieurs centaines de kilomètres de côte à cause d'une marée de tempête potentiellement meurtrière», ont mis en garde les météorologues américains (NWS).

Trump à Camp David

En prévision, 6,3 millions d'habitants ont reçu ordre d'évacuer, soit le quart de la population de la Floride, contre 5,6 millions vendredi soir, selon les autorités.

«C'est une tempête d'une énorme puissance destructrice et je demande à tous ceux qui se trouvent sur le passage de la tempête de suivre TOUTES les consignes des responsables du gouvernement», a écrit sur Twitter le président Donald Trump. Il passe la fin de semaine dans la résidence présidentielle de Camp David, d'où il avait également suivi les ravages de l'ouragan Harvey il y a deux semaines. «Le président et son cabinet [...] sont régulièrement informés» de l'avancée d'Irma et de Jose, puissant ouragan de catégorie 4 qui suit dans le même sillage, a expliqué un responsable de la Maison-Blanche.

Avec leur faible altitude, les îles des Keys sont particulièrement vulnérables à la montée des eaux. Et ailleurs en Floride, «la menace d'importantes inondations causées par la marée de tempête» s'est aggravée, a averti le gouverneur de la Floride, Rick Scott. Elle pourrait même atteindre 4,5 mètres de haut à la pointe sud-ouest de l'État. «Ça peut recouvrir votre maison [...] Vous ne survivrez pas à la montée des eaux», a martelé le gouverneur.

Plages sans baigneurs, rues désertes et gratte-ciel vides, Miami Beach avait des airs de ville fantôme samedi. Le maire de cette célèbre station balnéaire de près de 100 000 habitants, Phil Levine, a qualifié Irma d'«ouragan nucléaire [...] parce qu'il est tellement puissant, si vaste».