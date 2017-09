Allemagne: Schulz ne baisse pas les bras

L'ancien président du Parlement européen estime que les convictions affichées de Mme Merkel ne sont en réalité que «des manoeuvres tactiques» et que son parti est «sans programme, sans projet, sans la moindre idée pour l'avenir», dans une entrevue qui paraîtra samedi, accordée conjointement au quotidien régional français Ouest France et au groupe de presse régionale allemand Funke.

Alors que la candidat SPD est crédité de 21 % des intentions de voix pour les législatives du 24 septembre, en baisse de deux points par rapport à la semaine dernière, contre 37 % pour sa rivale de la CDU, selon le dernier sondage mensuel Deutschlandtrend pour la chaîne de télévision publique ARD, M. Schulz a le plus grand mal pour rattraper son retard.

Lors de l'unique débat télévisé dimanche dernier entre les deux candidats, Mme Merkel avait réussi à conforter son statut de favorite pour se succéder à elle-même, selon les commentateurs et sondages des chaînes de télévision publique. Le chef de file des sociaux-démocrates n'était pas parvenu à réellement distinguer son programme de celui de la dirigeante conservatrice.

Pourtant, M. Schulz estime que «rien n'est joué» pour l'élection.

résister à Erdogan

Dans cette même entrevue, le chef de la SPD appelle les Européens à résister à la «surenchère» du président turc Recep Tayyip Erdogan, en jugeant qu'«il ne prendra pas le risque de rompre» l'accord de 2016 sur la régulation de l'afflux migratoire en Europe.

«Je connais bien Erdogan. Il est dans la surenchère verbale. Et il ne comprend que la manière forte. Il ne prendra pas le risque de rompre l'accord sur les migrants», estime également le rival de la chancelière Angela Merkel aux prochaines élections législatives fédérales dans cette entrevue.

Bruxelles et Ankara ont conclu en 2016 un pacte migratoire qui a permis d'endiguer l'afflux de réfugiés en Europe par les îles grecques en mer Égée.

Le candidat du SPD invite donc les Européens à la fermeté face au président turc, en pleine tension entre Berlin et Ankara : «Sans les moyens financiers de l'Europe, il [Erdogan] ne peut pas prendre en charge les deux millions de réfugiés qui sont en Turquie. Et il ne peut pas non plus tous les envoyer sur des bateaux vers l'Europe. Ce n'est donc qu'une menace vide. Nous ne devons pas avoir peur.»