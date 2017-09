Irma: une Québécoise déçue par Sunwing

Florence Garon se trouvait à l'hôtel Playa Pestana de Cayo Coco avec ses deux filles et une soixantaine d'autres Québécois lorsque nous avons communiqué avec elle par l'entremise de Messenger, jeudi, en fin d'avant-midi.

«On est tous regroupés dans le lobby en attendant des nouvelles. Nous sommes anxieux en raison du manque d'information. C'est l'incertitude alors que les employés s'affairent à retirer tout ce qui peut partir au vent», témoignait Mme Garon, ajoutant que les voyageurs ressentaient «beaucoup de frustration». «On a demandé l'avoir le wifi gratuit, ils ont refusé.»

Depuis mardi, Florence Garon et ses compagnons d'infortune ont multiplié les démarches auprès de Sunwing afin d'obtenir des renseignements sur leur éventuel rapatriement au Québec, sans grand succès.

«Leurs représentantes nous répondent systématiquement qu'ils vont nous donner des informations le lendemain à 14h15. Hier soir [mercredi], nous n'avions toujours aucune nouvelle. En se levant ce matin, il y avait un papier sur le desk du lobby nous informant que nous partirons pour Varadero à 14h30 aujourd'hui [jeudi]. Les représentantes ne sont pas capables de nous dire si on va à l'aéroport ou dans un hôtel», relate Mme Garon, précisant qu'une représentante de Sunwing leur aurait dit de se faire des sandwichs en prévision de la longue route de six à huit heures à faire.

Selon elle, les représentantes de Sunwing se seraient montrées particulièrement «impatientes». «Elle se fâchent contre les passagers qui veulent des réponses. Elles quittent l'hôtel en catimini et ne répondent pas au numéro d'urgence», déplore la voyageuse.

Au moment d'écrire ces lignes, personne chez Sunwing n'avait rappelé Le Soleil. Dans un communiqué diffusé en début d'après-midi, jeudi, la compagnie aérienne disait «surveiller étroitement l'ouragan Irma et ses répercussions sur les destinations» qu'elle dessert.

«Un avertissement de tempête tropicale et de veille d'ouragan a maintenant été émis pour l'est de Cuba, ce qui pourrait compromettre les vacances de nos passagers à Cayo Coco, Holguin, Camaguey et Cayo Santa Maria. Par conséquent, nous avons organisé 10 vols supplémentaires afin de rapatrier nos vacanciers», écrit Sunwing, précisant qu'elle opérerait jeudi des vols spéciaux en direction de Cayo Coco, Holguin et Cayo Santa Maria afin de rapatrier les personnes qui devaient rentrer vendredi.

«Les vacanciers qui devaient revenir au Canada depuis Cayo Coco ou Cayo Santa Maria le samedi 9 septembre ou à une date ultérieure seront transférés par autobus, aujourd'hui le 7 septembre, vers des hôtels tout compris de Varadero. Ceux qui devaient retourner au pays les 9 ou 10 septembre prendront directement un vol de retour spécial depuis Varadero le vendredi 8 septembre», précise encore la compagnie aérienne.

L'état d'alerte a été déclaré mercredi dans les provinces orientales de Cuba, où l'ouragan est attendu vendredi.

***