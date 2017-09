Harvey: l'aide d'urgence adoptée par le Sénat

Le Sénat américain a adopté jeudi une aide d'urgence pour les victimes de l'ouragan Harvey ainsi que le relèvement du plafond de la dette et le financement de l'État fédéral jusqu'en décembre, les trois mesures ayant été combinées dans un même texte de loi.

Les sénateurs ont voté par 80 voix contre 17 pour ce plan, qui avait été concocté la veille entre le président Donald Trump et les responsables de l'opposition démocrate du Congrès, malgré les réticences des chefs de la majorité républicaine.

Le texte doit repartir rapidement à la Chambre des représentants pour son adoption définitive.

Les fonds d'urgence pour le Texas, sinistré et inondé par Harvey, se montent à 15,25 milliards $, un chiffre revu à la hausse par rapport aux 7,85 milliards adoptés séparément mercredi à la Chambre.

La limite de la dette, qui devait être atteinte de facto fin septembre, sera suspendue jusqu'au 8 décembre, ce qui écarte jusqu'à cette date tout risque de défaut de paiement.

L'État fédéral sera quant à lui financé pour le début de l'année budgétaire 2018, qui commence le 1er octobre, et ce jusqu'au 8 décembre. Il n'y aura donc pas de risque de fermeture des administrations en octobre.

Les chefs républicains étaient d'accord sur le principe, mais auraient voulu relever la limite de la dette jusqu'à fin 2018, afin de ne pas avoir à rouvrir le dossier aussi rapidement. Mais Donald Trump ne les a pas écoutés, désireux d'éviter toute crise.

Facture de 100 milliards $

Cette loi «trois en un» a néanmoins suscité la colère des élus les plus conservateurs. Ils estiment qu'on tente de leur faire passer la pilule du relèvement du plafond de la dette en l'associant à l'aide pour les victimes de Harvey.

Ils ont exprimé leur désaccord et devraient être plusieurs dizaines à voter non lors du dernier vote à la Chambre. Mais la loi devrait survivre grâce aux voix de la minorité démocrate et de nombreux républicains modérés.

Au Sénat, même le sénateur ultra-conservateur Ted Cruz, du Texas, a voté en faveur du compromis.

Les 15,25 milliards $ d'aide permettront de renflouer l'agence fédérale des situations d'urgence Fema (7,4 milliards $), un programme de subventions du ministère du Logement et du développement urbain (7,4 milliards $) et un autre permettant d'accorder des prêts aux petites entreprises après une catastrophe (450 millions $).

Il ne s'agit que d'un acompte, la facture totale des dommages causés par Harvey étant appelée à dépasser les 100 milliards $, selon les élus.