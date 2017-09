Irma continue de faire des ravages dans les Caraïbes

À Saint-Martin, tout a «été soufflé» comme «par une bombe atomique», a témoigné sur la chaîne franceinfo Dany Magen-Verge, une habitante de cette île connue pour ses plages paradisiaques, mais où plus de 60 % des habitations sont désormais inhabitables.

Des ordres d'évacuations obligatoires ont été émis pour les zones côtières de Floride et dans l'État de Géorgie.

L'ouragan est attendu vendredi soir à Cuba et devrait remonter ensuite vers la côte sud-est des États-Unis, frappant d'abord la Floride puis la Géorgie et la Caroline du Sud, selon les prévisions du centre américain des ouragans.

Dans les îles Vierges américaines, les autorités ont annoncé la mort de quatre personnes, qui viennent s'ajouter aux six décès déjà comptabilisés.

À l'approche de l'ouragan, la République dominicaine était balayée jeudi soir par des vents de 285 km/h et de fortes pluies, obligeant à évacuer environ 5500 habitants.

Les Caraïbes pourraient ensuite subir deux autres ouragans de plus faible intensité : Jose, qui a toutefois été relevé en catégorie 3 avec des vents de 195 km/h, puis Katia.

Necker Island, île privée détenue par le milliardaire britannique Richard Branson a elle aussi subi des «dégâts très importants». «Mais toute notre équipe est saine et sauve», a précisé sur un blogue le patron du groupe Virgin, qui s'était réfugié... dans sa cave à vin.

Un pont aérien est prévu depuis l'île française de Guadeloupe pour expédier renforts, eau et matériel de secours.

Selon RCI, la ministre française des Outre-mer Annick Girardin est arrivée sur place et a pu prendre connaissance de l'étendue des dégâts en hélicoptère.

«On est un peu livrés à nous même, c'est la catastrophe. On attend les secours», a déclaré par téléphone à l'AFP Olivier Toussaint, un habitant de Saint-Barthélemy. «On est sans eau, sans électricité. On avait fait quelques réserves, mais que pour deux trois jours, ça va commencer à être dur.»

À Saint-Barthélemy, les habitants commençaient à déblayer les rues, inondées ou envahies par des amas de tôles et jonchées de bateaux, d'arbres balayés par les vents, de toitures arrachées et de voitures renversées.

Irma a généré des vents à 295 km/h pendant plus de 33 heures, battant le record du super typhon Haiyan, qui en 2013 aux Philippines avait produit les mêmes vents pendant 24 heures.

L'île britannique d'Anguilla a été elle aussi entièrement rasée, et les îles Vierges ont déjà été «fortement impactées», a indiqué Julien Mérion, président de l'association Contacts et Recherches Caraïbes à l'antenne de Radio Caraïbes International (RCI).

Un sixième mort a été recensé sur l'île de Barbuda, 1600 habitants, frappée la première par l'ouragan et «totalement dévastée» selon Gaston Browne, le premier ministre d'Antigua-et-Barbuda, territoire indépendant.

Dans l'île française voisine de Saint-Barthélemy, très prisée de la jet set, les dégâts sont considérables et le premier ministre français a fait état d'une cinquantaine de blessés.

Irma, qui pourrait frapper la Floride le week-end prochain, pourrait être l'un des ouragans formés au-dessus de l'Atlantique les plus coûteux de l'histoire, notamment en raison de la valeur des propriétés détruites.

Les pertes et dommages pourraient s'élever au total, aux États-Unis et dans les Antilles et Caraïbes, à 120 milliards $, si les prévisions de trajectoire de l'ouragan venaient à se réaliser, selon l'agence de modélisation Enki Research.

Pour les seules villes les plus riches aux États-Unis comme Miami, West Palm Beach ou Fort Lauderdale, les dégâts pourraient s'élever à 100 milliards $, a précisé Chuck Watson, le fondateur de cette agence.

«C'est un montant vraiment effrayant», a-t-il commenté alors que ses estimations évoluent d'heure en heure. «Si on y ajoute les autres dommages, cela pourrait être l'ouragan le plus coûteux de l'histoire», dit-il.

Aux États-Unis, Irma pourrait ainsi surpasser l'ouragan Harvey, qui a frappé il y a près de deux semaines la côte texane et une partie de la Louisiane, en terme d'impact financier. Pour celui-ci, Enki Research a estimé les coûts à hauteur de 78 milliards $.

Irma coûterait en revanche légèrement moins pour les seuls États-Unis que Katrina (118 milliards $) qui avait frappé la Louisiane et le sud du pays en 2005.

«Harvey n'est pas un gros problème pour le secteur de l'assurance privé mais Irma sera une catastrophe pour ce secteur», estime par ailleurs Chuck Watson.

Harvey a provoqué des inondations inédites. Or aux États-Unis, la couverture pour les dégâts des eaux est distincte du contrat multirisques habitation. Et, les cartes de zone à risque n'ayant pas toujours été mises à jour, «deux tiers des zones inondées ne se trouvent pas dans celles considérées comme à risque», selon Chuck Watson.

Mais même dans celles-ci, une minorité de propriétaires aux États-Unis (12 %), et à peine plus dans le sud (14 %), étaient assurés en 2016 contre les dégâts des eaux, selon l'Insurance Information Institute.

L'ouragan Irma est le plus puissant à menacer la Floride (dans le sud-est des États-Unis) depuis Andrew en 1992, lui aussi un ouragan classé dans la plus haute catégorie pour ce type de phénomènes.

Même si sa trajectoire reste encore incertaine, il doit frapper la Floride ce week-end.