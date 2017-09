Irma continue de dévaster les Caraïbes

Au moins huit personnes ont été tuées et 23 autres blessées dans les territoires français, a fait savoir le ministre de l'Intérieur. Gérard Collomb a déclaré jeudi sur les ondes de la radio de son pays que le bilan risque de s'alourdir à Saint-Martin et Saint-Barthélemy, puisque les secouristes n'ont pas encore pu se rendre partout.

Irma a provoqué une panne de courant sur pratiquement tout le territoire américain de Porto Rico, matraquant l'île avec des vents violents et des pluies diluviennes en passant au large de ses côtes, et elle fonce maintenant vers la République dominicaine et Haïti.

Plus à l'est, les autorités peinent à venir en aide aux îles dévastées par l'ouragan de catégorie 5 et ses vents de près de 300 kilomètres/heure. Les communications sont très difficiles dans la région et les détails émergent au compte-gouttes.

Pratiquement tous les édifices de Barbuda ont été endommagés quand l'oeil de la tempête est passé presque directement au-dessus de l'île, tôt mercredi. Environ 60 pour cent de ses 1400 habitants ont perdu leur toit, a dit le premier ministre d'Antigua-et-Barbuda, Gaston Browne.

M. Browne a prévenu que l'île mettra des mois, voire des années à se relever. Il a par ailleurs annoncé qu'un bambin de deux ans avait été tué alors que sa famille tentait de fuir un bâtiment ravagé.

On déplore aussi un décès sur l'île voisine d'Anguilla, où les responsables font état de dégâts «graves et parfois critiques» à l'aéroport, aux hôpitaux, aux abris et aux écoles. Environ 90 pour cent des routes seraient maintenant inutilisables. Des maisons et des édifices commerciaux ont aussi été lourdement endommagés sur les îles Vierges britanniques. Les dégâts seraient moins importants à Montserrat, un autre territoire britannique.