À la défense des Dreamers

La décision de mettre un terme au programme Daca qui permettait depuis 2012 à ces jeunes -arrivés enfants aux États-Unis avec leurs parents et pour la plupart parfaitement intégrés- d'étudier et de travailler, a suscité de vives critiques dans le monde politique et économique, et de nombreuses manifestations à travers le pays.

AFP, Paul J. Richards