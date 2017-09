Trump met fin à la protection des dreamers

Deux sénateurs, l'un républicain, Lindsey Graham, l'autre démocrate, Dick Durbin, ont tenu une conférence de presse commune pour réclamer que le débat sur ce thème débute le plus tôt possible.

Une grande partie du monde des affaires, en particulier dans la Silicon Valley, était vent debout contre une remise en cause de ce décret qui offre aux jeunes arrivés sur le territoire américain avant 16 ans et n'ayant pas d'antécédents judiciaires l'équivalent d'un permis de séjour d'une validité de deux ans, renouvelable.

À compter de ce jour, aucune nouvelle demande ne sera examinée. Les permis existants, qui portent sur une durée de deux ans, resteront en revanche valables jusqu'à leur expiration, date à laquelle leurs détenteurs n'auront plus le droit de travailler et pourront théoriquement être expulsés.

La police a dû intervenir à New York et arrêter une dizaine de personnes afin de disperser les manifestants qui bloquaient l'accès au pont de Brooklyn en réponse à la décision du président Trump de mettre fin au programme Daca.

Le programme gouvernemental aux États-Unis qui protège de la déportation des centaines de milliers de jeunes immigrants arrivés illégalement au pays lorsqu'ils étaient enfants sera abrogé. Mais plusieurs questions demeurent quant au sort des bénéficiaires du programme.

Voici un aperçu du programme et de ce qui attend ses quelque 800 000 bénéficiaires qui ont l'autorisation de travailler aux États-Unis et sont protégés contre la déportation.

QU'EST-CE QUE LE DACA?

Le Daca a été créé par le président Barack Obama en 2012 à la suite de pressions intenses de défenseurs des immigrants qui souhaitaient des mesures pour protéger les jeunes immigrants ayant passé l'essentiel de leur vie aux États-Unis, mais n'ayant pas de statut légal.

Le programme les protège de la déportation - en leur accordant un sursis de deux ans qui peut être prolongé, un permis de travail et un numéro d'assurance sociale.

Les bénéficiaires du Daca ne doivent pas avoir d'antécédent criminel, doivent prouver qu'ils ont été amenés aux États-Unis avant l'âge de 16 ans, et devaient être âgés de moins de 31 ans lorsque le programme a été lancé, mais d'au moins 15 ans au moment de leur inscription.

Il en coûte près de 500 $ pour s'inscrire et les permis doivent être renouvelés aux deux ans. L'inscription et le processus de renouvellement s'étalent sur quelques semaines.

Le Daca n'accorde pas aux bénéficiaires la résidence légale aux États-Unis. Les inscrits obtiennent un sursis temporaire de la déportation et un permis de travail temporaire.

POURQUOI LE DACA?

La frustration a grandi durant l'administration de Barack Obama en raison de l'incapacité persistante du Congrès à adopter le «Dream Act», qui aurait offert une voie vers la citoyenneté américaine aux jeunes immigrants qui en sont venus à être les bénéficiaires du Daca - mieux connus sous le nom de «dreamers».

La plus récente tentative d'importance pour adopter la loi remonte à 2011.

Des défenseurs des droits des immigrants ont organisé des manifestations et pris part à des actes de désobéissance civile dans le cadre d'une campagne visant à inciter M. Obama à agir après que le Congrès eut échoué à adopter la loi.

Le Daca est différent du «Dream Act», car il n'offre pas de voie vers la résidence légale ou la citoyenneté.

POURQUOI METTRE FIN AU DACA?

Le président Donald Trump subissait la pression de plusieurs États américains qui menaçaient de poursuivre son administration si elle n'éliminait pas le programme Daca.

Les États ont argué que le décret de M. Obama créant le programme était inconstitutionnel et que le Congrès devrait prendre la responsabilité de la législation sur cette question.

Des défenseurs des immigrants, des leaders d'affaires, incluant les chefs de la direction de Apple et de Microsoft, des leaders religieux et d'autres intervenants ont exercé des pressions soutenues envers M. Trump pour qu'il maintienne le programme, mais il a décidé de l'abroger.

QU'ARRIVERA-T-IL À PARTIR DE MAINTENANT?

Les jeunes immigrants déjà inscrits dans le programme Daca resteront couverts jusqu'à l'expiration de leur permis de travail.

Si leur permis arrive à échéance avant le 5 mars 2018, ils seront admissibles à un renouvellement pour deux autres années, pourvu qu'ils déposent leur demande d'ici le 5 octobre.

Si leur permis expire après cette date, ils ne seront pas en mesure d'effectuer un renouvellement et pourraient être déportés après l'expiration de leur permis.

Les jeunes «dreamers» qui dépasseront l'échéance d'octobre ne pourront pas demander le renouvellement de leur permis pour demeurer au pays et pourraient faire face à la déportation, bien que l'administration Trump ait déjà dit qu'elle ne fournirait pas activement les renseignements sur ces personnes aux autorités de l'immigration.

Il reviendra au Congrès de prendre le relais et d'adopter une législation pour aider les bénéficiaires du Daca. Un projet de loi présenté plus tôt cette année offrirait une voie vers la résidence permanente légale.

Plusieurs bénéficiaires du Daca disent craindre d'être forcés d'accepter des emplois non déclarés et des salaires plus bas, et estiment qu'ils ne seront pas en mesure de payer leurs études ou de soutenir leur famille financièrement. AP