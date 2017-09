Corée du Nord: le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit d'urgence

Associated Press New York

Pyongyang a prétendu pendant la fin de semaine avoir testé avec succès une bombe à hydrogène. Il y a six jours, le Conseil de sécurité avait fortement condamné le tir, par la Corée du Nord, de missiles balistiques qui avaient survolé le Japon. Et il y a moins d'un mois, le conseil a imposé des sanctions sans précédent au régime de Kim Jong-un.

La puissance du nouvel essai nord-coréen n'a pas encore été mesurée avec certitude, mais il serait cinq ou six fois plus puissant que les tests précédents.

La rencontre de lundi a été convoquée par les États-Unis, la France, le Japon, le Royaume-Uni et la Corée du Sud. La première ministre britannique Theresa May a demandé dimanche d'accélérer la mise en application des sanctions existantes et «d'examiner de manière urgente» de nouvelles mesures.

De son côté, la Corée du Sud a simulé lundi une frappe contre le principal site nucléaire du Nord en lançant des missiles qui sont tombés dans la mer, après que les États-Unis eurent menacé Pyongyang d'une «réplique militaire massive» en cas d'agression.

Le ministère sud-coréen de la Défense a aussi prévenu, lundi, que la Corée du Nord semble préparer de nouveaux tirs de missiles, apparemment afin de témoigner de sa capacité prétendue à frapper les États-Unis avec un missile armé d'une ogive nucléaire.

La Russie et la Chine ont toutes deux demandé à la Corée du Nord d'éviter tout nouveau geste qui pourrait envenimer encore davantage la situation.

Le président américain Donald Trump a menacé sur Twitter, dimanche, d'interrompre tous les échanges commerciaux entre les États-Unis et les pays qui font des affaires avec Pyongyang. La Chine a répliqué lundi qu'il s'agit d'une menace injuste et inacceptable.