Incendie sans précédent à Los Angeles

Un incendie sans précédent faisait rage en bordure de Los Angeles samedi, entraînant notamment l'évacuation de centaines de foyers de la deuxième agglomération américaine et provoquant la destruction d'une maison.

Le maire de Los Angeles Eric Garcetti a déclaré lors d'une conférence de presse samedi que l'incendie dit de «Tuna», qui a déjà avalé plus de 2000 hectares, était «le plus vaste incendie de l'histoire de Los Angeles».

Une maison a été détruite, ont indiqué les pompiers de Los Angeles. Plus de 300 foyers ont déjà été évacuées à Burbank, banlieue limitrophe où se situent notamment les studios Disney et Warner Bros. Cent quatre-vingts l'ont également été au sein même de Los Angeles, et d'autres habitations connaissant le même sort dans une autre municipalité adjacente, Glendale.

Plus de 500 pompiers étaient mobilisés pour lutter contre le brasier. Une centaine d'autres, qui avaient été déployés à Houston au Texas pour aider les opérations de sauvetage après l'ouragan Harvey, devaient revenir à Los Angeles dans les prochaines heures pour venir en renfort.

Cet incendie s'est déclaré pendant le longue fin de semaine de la Fête du travail, en pleine vague de chaleur caniculaire dans l'ouest américain.

Les autorités ont souligné que le vent était leur principale inquiétude car il peut disséminer les flammes rapidement et dans des directions imprévisibles.