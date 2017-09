Des homosexuels tchétchènes trouvent refuge au Canada

Une trentaine d'homosexuels tchétchènes, victimes de persécutions dans leur pays, ont pu trouver refuge au Canada grâce à un partenariat discret entre une ONG canadienne et le gouvernement d'Ottawa, a annoncé l'ONG Rainbow Railroad.

Kimahli Powell, directeur exécutif de l'ONG basée à Toronto, a indiqué dans un message vendredi sur sa page Facebook que son organisme avait pu aider 31 personnes LGBTQ à quitter la Russie et à bénéficier de l'asile au Canada.

«Nous avons travaillé avec le gouvernement canadien à un programme qui a permis l'entrée de Tchétchènes LGBTQ dans le pays», a-t-il précisé à la chaîne publique CBC, en soulignant que le gouvernement canadien avait joué un «rôle majeur».

«Le Canada a secrètement donné l'asile à des Tchétchènes homosexuels», écrivait samedi le quotidien The Globe and Mail, en notant que cette initiative pourrait "envenimer les relations déjà tendues entre la Russie et le Canada".