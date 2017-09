Harvey: Trump est à Houston pour rencontrer les rescapés

Le président américain Donald Trump et son épouse Melania sont arrivés samedi à Houston, pour y rencontrer des rescapés de la tempête Harvey, qui a semé la désolation dans cette immense ville portuaire de 2,3 millions d'habitants.

Associated Press Houston

L'avion présidentiel Air Force One s'est posé en milieu de journée, sous un immense plutôt dégagé, sur la base militaire d'Ellington Field. Si le locataire de la Maison-Blanche s'était déjà rendu dans cet Etat du sud en début de semaine, il était resté loin des zones les plus touchées et n'avait pas rencontré de victimes.

«L'Amérique est avec vous!», avait-il tweeté au moment de quitter Washington à l'attention des deux États du Sud frappés par Harvey, qui a fait au moins 42 morts et causé des dégâts estimés entre 30 et 100 milliards $.

Le président et la Premier dame, casquette «TEXAS» vissée sur la tête et chaussures de sport aux pieds, ont été accueillis par le gouverneur républicain du Texas Greg Abbott.

Quatrième ville américaine, Houston a été durement frappée par les inondations, mais les signes de retour à la vie normale se multipliaient: rétablissement du courant, reprise des réseaux de transport en commun, vastes opérations de nettoyage en cours.

Symbole fort: l'équipe vedette locale de baseball, les Houston Astros, a annoncé qu'elle jouerait ses deux matchs prévus samedi contre les New York Mets.

Dans le centre de conférence de la ville, qui a accueilli des milliers de personnes ayant fui leur maison face à la montée des eaux, les départs se multipliaient, nombre de rescapés ayant reçu des bons pour des chambres d'hôtel.

Des «cheerleaders» de l'Université de Houston avaient fait le déplacement. «Nous sommes ici pour passer un moment avec les enfants, mettre de l'ambiance», expliquait un étudiant présent sur les lieux.

Journée de prière

La tempête, au départ un ouragan de force 4 à son arrivée voilà une semaine, s'est maintenant largement dissipée, laissant la place à une «dépression tropicale» selon le Centre national des ouragans.

La présidence a présenté vendredi soir au Congrès une demande pour débloquer 7,85 milliards $ en urgence afin de venir en aide aux victimes.

Dans son courrier à la Chambre des représentants, le directeur du budget Mick Mulvaney précise que l'administration compte demander par la suite 6,7 milliards $ d'aide supplémentaire et appelle le Congrès à relever le plafond de la dette.

Plus de 100 000 maisons sont endommagées, tandis que 43 500 personnes se trouvent dans des abris et 436 000 foyers ont présenté une demande d'aide, selon cette lettre.

M. Trump a déclaré que dimanche serait «une journée nationale de prière» pour les victimes de la tempête.

Sur place, les habitants qui ont pu rentrer chez eux retrouvaient leur maison abandonnée plusieurs jours, où une eau boueuse est montée au moins jusqu'au niveau des fenêtres. Les voitures, si cruciales en Amérique, étaient souvent bonnes pour la casse, après avoir été noyées jusqu'au toit.