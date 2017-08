Explosions à l'usine Arkema: faible risque pour la population

«Quand il se décompose et brûle, le peroxyde organique dégage une fumée qui peut être irritante, mais non toxique s'il n'y a pas d'exposition prolongée et massive», a déclaré jeudi à l'AFP Michel Delaborde, directeur général délégué d'Arkema.

D'une superficie de 62 hectares, le site de Crosby est situé à une quarantaine de kilomètres au nord-est du centre de Houston et emploie 57 personnes. Il fabrique des peroxydes organiques, un composé qui entre dans la fabrication de plastiques, de polystyrène, de polypropylène, de PVC et de produits pharmaceutiques.

«Les peroxydes organiques sont des intermédiaires chimiques qui servent à la production de plastique. Leur caractéristique est qu'ils ne sont pas stables et doivent être stockés dans des conditions particulières avec une température située entre - 15 et + 15 degrés Celsius», a expliqué Michel Delaborde.

«Et si la chaîne du froid est interrompue, le produit se décompose et prend feu», a-t-il ajouté.

C'est pour prendre en compte ce risque que l'usine a été implantée dans une zone rurale et très peu habitée. La population environnante avait été évacuée avant l'incendie au-delà d'un périmètre d'environ trois kilomètres, a-t-il fait valoir.

Près de 3800 personnes vivent dans un rayon d'environ cinq kilomètres autour du site.

Inondée et privée d'électricité, donc de capacités de réfrigération des matériaux hautement inflammables qu'elle produit et stocke, l'usine représentait un risque depuis plusieurs jours.

S'agissant du volume de ces peroxydes, M. Delaborde a indiqué qu'ils étaient stockés dans des jerricanes de 25 kilos, avec un volume total d'environ 240 tonnes.

Ces jerricanes avaient été placées sur neuf conteneurs avec des systèmes de réfrigération indépendants, eux-mêmes disposés dans différents endroits de l'usine, les plus hauts.

Mais, avec un niveau d'eau qui a atteint près de deux mètres, les systèmes de réfrigération ont été noyés.

C'est l'un de ces conteneurs qui a pris feu jeudi matin, dégageant des flammes de 10 mètres de hauteur. «On s'attend à ce que les autres conteneurs subissent le même sort en l'absence de système de réfrigération», a ajouté M. Delaborde.

Les services de secours locaux ont confirmé jeudi qu'il s'agissait pour l'instant d'un seul incendie et non d'un dégagement de produits chimiques.

Impact sur l'environnement?

Interrogé sur les risques pour l'environnement, celui-ci a renvoyé l'appréciation aux autorités compétentes.

Les fumées n'ont pas généré «une concentration inquiétante de matériaux toxiques à l'heure actuelle», a indiqué de son côté l'Agence américaine de l'environnement (EPA), sur la base de données récoltées au-dessus du site d'Arkema lors d'un survol.

«Nous avons d'autres produits chimiques stockés sur le site que nous utilisons comme matériaux bruts pour la fabrication de nos produits finis», a par ailleurs déclaré Richard Rennard, un autre responsable du groupe, soulignant que «ces matériaux ne posent pas de problème», tant que les dommages sont circonscrits à une zone limitée du site.