Début du pèlerinage à La Mecque

Plus de deux millions de musulmans de 168 nationalités ont entamé mercredi le grand pèlerinage à La Mecque : un parcours en plusieurs étapes qui se déroule au coeur de la première ville sainte de l'islam et dans ses environs.

Les autorités saoudiennes ont mobilisé d'importants moyens, dont 100 000 membres des forces de sécurité, et se sont dites prêtes à parer à toute éventualité alors qu'il y a deux ans, une gigantesque bousculade avait fait près de 2300 morts.

Au cours de la journée et dans la soirée, des fidèles gagnaient déjà la plaine aride d'Arafat où ils passeront la nuit avant l'ascension du mont qui la domine, point culminant du pèlerinage. Une brise chaude fouette le visage des premiers arrivés en route vers les tentes dressées spécialement pour l'événement.

«Ce soir, je vais prier et me reposer avant de partir sur le mont après la prière de l'aube», explique sans divulguer son nom une Tunisienne âgée de 72 ans, à moitié allongée sur un matelas.

Derrière elle, deux femmes s'offrent un repas frugal : boîte de thon, fromage à tartiner et pain de mie.

À l'aube, elles seront rejointes par le gros des pèlerins venus de Mina, à l'est de La Mecque.

Au fil des ans, «il y a eu des innovations en terme d'organisation et d'accueil des pèlerins. Aujourd'hui, les tentes sont climatisées», se réjouit Tidjani Traoré, consultant dans la fonction publique originaire du Bénin.

Priorité à la sécurité

Plus tôt dans la journée, avant de quitter La Mecque, des milliers de pèlerins effectuaient les sept tours rituels autour de la Kaaba, construction cubique enveloppée d'une lourde étoffe de soie noire brodée au fil d'or de versets coraniques. C'est dans sa direction que les musulmans du monde entier se tournent pour prier et autour de laquelle les pèlerins effectuent le tawâf.

Cette année, le pèlerinage est marqué par le retour des fidèles iraniens, absents l'an dernier.

La bousculade meurtrière de 2015 avait fait 464 victimes iraniennes et, quelques mois plus tard, Ryad et Téhéran avaient rompu leurs relations après l'exécution d'un dignitaire chiite en Arabie et l'attaque de missions diplomatiques saoudiennes en Iran.

«Assurer la sécurité des pèlerins est notre priorité», a insisté mardi le général Mansour Al-Turki, porte-parole du ministère de l'Intérieur.

Le hajj intervient aussi dans un contexte de crise diplomatique entre l'Arabie saoudite et ses alliés d'un côté, et le Qatar de l'autre.

Le boycott imposé au Qatar depuis le 5 juin, qui comprend notamment la fermeture des liaisons maritimes et aériennes, a empêché de nombreux Qataris de venir au hajj cette année, même si Ryad a assoupli les conditions d'entrée par la voie terrestre à deux semaines du pèlerinage.

46 % de femmes

Le grand rassemblement religieux intervient également à un moment où le groupe jihadiste État islamique (EI) recule dans ses fiefs irakiens et syriens, mais continue à répandre la terreur, notamment au Moyen-Orient et en Europe.

Le moment fort du hajj aura lieu jeudi avec l'ascension du mont Arafat pour une journée de prières et d'invocations.

À la veille des premiers rites, les allées marchandes ne désemplissaient pas à La Mecque. Une jeune femme installée à la table d'un grand glacier prie, assise, les mains croisées posées sur les genoux.

Des effluves de musc embaument les allées. Gandouras, farachas et jellabas -tenues traditionnelles dans les pays d'origine des pèlerins- aux couleurs chatoyantes font fureur.

Les femmes représentent 46 % des fidèles arrivés de l'étranger, a indiqué mercredi le Département de l'Immigration dans un communiqué relayé par l'agence officielle SPA.

Le pèlerinage est incontestablement une source de revenus pour le royaume saoudien.

Le plan de réformes économiques «Vision 2030», dessiné dans un contexte de chute du prix du pétrole, comprend l'essor du tourisme religieux. Selon des chiffres officiels, le nombre de pèlerins venus de l'étranger est en augmentation par rapport à 2016.