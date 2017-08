Scènes de désolation et morts au Texas

La tempête dévastatrice Harvey s'est déplacée mercredi en Louisiane, laissant dans son sillage au Texas des scènes de désolation et des morts, à l'image des six membres d'une même famille qui ont péri dans leur fourgonnette.

Toutefois, dans d'autres régions côtières à la limite de la Louisiane et du Texas, les bourrasques de pluie ont continué à semer le chaos. Notamment dans les zones de Beaumont et de Port Arthur, qui ont reçu 50 cm de précipitations durant la nuit.

L'eau continuait de recouvrir des centaines de kilomètres carrés, mais des tout premiers signes augurant d'un lointain retour à la normale étaient visibles : réouverture de magasins et d'axes routiers, habitants rentrant chez eux pour nettoyer, etc.. Les deux aéroports de la ville ont aussi commencé à reprendre petit à petit leurs activités.

Le sort fatal de ce couple et de quatre de ses arrières-petits-enfants, âgés de 6 à 16 ans et qui étaient portés disparus depuis dimanche, a été confirmé par le shérif du comté de Harris.

«Ce que je redoute le plus est de rouler dans l'eau», assurait-elle. «Je préfère attendre encore un jour de plus plutôt que tenter le diable».

«Toutes mes pensées et bien davantage accompagnent les formidables habitants du Texas!» a encore tweeté mercredi M. Trump. Il doit y revenir samedi et pourrait également se rendre en Louisiane et rencontrer des personnes évacuées, ce qu'il n'a pas fait mardi.

Selon un relevé du département américain de l'Énergie, les six raffineries de la ville de Corpus Christi, sept raffineries de la zone Houston/Galveston et deux raffineries autour de Beaumont/Port Arthur étaient fermées ou en cours de fermeture.

«Nous avons plus de 230 refuges ouverts au Texas, hébergeant plus de 30 000 personnes», a détaillé mercredi Brock Long, directeur de l'Agence fédérale des situations d'urgence (FEMA).

Toujours marqués et meurtris par l'ouragan Katrina qui a détruit leur ville en 2005, les habitants de La Nouvelle-Orléans ont fait preuve de solidarité avec ceux de Houston, noyée sous les eaux après le passage de la tempête Harvey. «C'est beau, nous avons été comblés», explique le père Tim Hedrick, alors que ses paroissiens roulaient vers l'église Sainte-Catherine de Sienne de La Nouvelle-Orléans, les voitures remplies de provisions et de produits de première nécessité. Tim Hedrick, le vicaire de l'église, et son armée de volontaires déchargent de leurs véhicules paquets de pâtes, bouteilles d'eau, paquets de gâteaux, chaussures, couvertures, et même deux chaises pliantes. Toutes ces provisions seront entassées dans un semi-remorque, direction le Texas voisin, où des millions de personnes ont été touchées par Harvey, la plus grosse tempête à avoir frappé le sud du pays depuis Katrina en 2005. «Je veux juste rendre un peu de ce qu'on m'a donné, après tout ce que j'ai subi», explique Amy Runco, une des volontaires. Après Katrina, cette femme de maintenant 26 ans a dû vivre avec sa famille dans une caravane pendant deux ans.

Amy était seulement venue à l'église pour faire don de couches et nourriture pour enfants, mais, en se rappelant d'à quel point les Texans avaient été généreux avec elle après Katrina, elle a décidé de rester pour prêter main-forte. «Voir ce qu'ils traversent a ravivé de mauvais souvenirs. C'est dur», lâche-t-elle, la voix étouffée par l'émotion. «On a l'impression que c'est Katrina qui recommence». «Ça me fend le coeur.