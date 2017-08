Fini les sacs en plastique au Kenya

Le Kenya interdit depuis lundi l'utilisation, la fabrication et l'importation de sacs en plastique, délits pour lesquels le contrevenant encourt une peine de prison ou une sévère amende, dans le but de lutter contre la pollution. L'interdiction vise principalement les sacs distribués par les commerçants, mais ne concerne ni les biens emballés dans du plastique ni les sacs spécifiques utilisés pour les ordures.

Elle est entrée en vigueur lundi après le rejet vendredi par la Haute Cour d'une plainte des importateurs de sacs en plastique, qui arguaient d'une importante perte d'emplois.

Des dizaines d'autres pays ont déjà interdit ou limité l'usage des sacs en plastique. Mais la loi kényane semble particulièrement dure pour les délits les plus graves, avec des amendes pouvant aller jusqu'à 32 000 euros et des peines de prison de quatre ans maximum.

Selon le Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE), les supermarchés kényans distribuent jusqu'à 100 millions de sacs en plastique par an. Le directeur du PNUE, Erik Solheim, a dès lors qualifié l'interdiction d'«étape gigantesque» en vue de mettre un terme à la pollution provoquée par le plastique.

L'interdiction avait été annoncée six mois plus tôt afin de laisser aux consommateurs et commerçants le temps de s'adapter à la législation à venir. L'Agence kényane de gestion de l'environnement (NEMA) avait à cet effet publié des annonces dans les principaux journaux afin de l'expliciter.

Malgré cela, l'entrée en vigueur a perturbé les opérations de certains supermarchés. De longues files se sont formées aux caisses, et de nombreux clients ont été obligés d'emporter leurs courses dans les bras ou dans des caisses en carton, en l'absence des sacs en plastique.