Barcelone manifeste et se recueille

Unies par le slogan «Je n'ai pas peur», plus de 100 000 personnes ont marché samedi à Barcelone contre la violence djihadiste, en présence du roi d'Espagne, copieusement hué par une partie des manifestants porteurs de drapeaux indépendantistes catalans.

Sur Twitter, la police municipale a même avancé qu'un demi-million de personnes étaient sorties dans les rues, en réaction aux attentats de Barcelone et de Cambrils, qui ont fait 15 morts et 126 blessés les 17 et 18 août.

Dans la deuxième ville d'Espagne, qui se revendique «cité de paix, d'accueil et de coexistence», cette manifestation unitaire a appelé, sur tous les tons, à ne pas faire d'amalgame entre islam et djihadisme. «La meilleure réponse : la paix» ou «Non à l'islamophobie», pouvait-on lire sur de nombreuses pancartes.