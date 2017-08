Afghanistan, la guerre sans fin?

(1) Taliban territory : Life in Afghanistan under the militants, BBC News, 8 juin 2017

En juin, dans le sud du pays, un journaliste de la BBC a même visité un hôpital et une école qui continuaient à recevoir de l'argent de Kaboul, même s'ils étaient désormais administrés par les talibans! Pour se donner une image plus moderne, ces derniers laissent même l'inspecteur scolaire faire ses visites, pour s'assurer de la qualité de l'enseignement. (1)

Chaque jour, en Afghanistan, la guerre fauche en moyenne 22 soldats de l'armée gouvernementale, 9 policiers et 9 civils. Mais pour sauvegarder le moral des troupes, le gouvernement ne divulgue plus ce genre de statistiques. Il préfère les classer parmi les secrets militaires!

Pour se protéger, le gouvernement et les diplomates se sont repliés dans un petit périmètre sécurisé du centre-ville, rebaptisé la zone verte. Beaucoup ne mettent plus le nez en dehors. Le 31 mai, l'explosion d'un camion piégé a fait 150 morts, juste à l'entrée de la zone. Le bilan aurait été plus lourd si une douzaine de policiers ne s'étaient pas interposés pour bloquer le véhicule. Ils ont tous été tués par l'explosion.

Dans son dernier rapport, l'inspecteur général pour la reconstruction de l'Afghanistan se demande comment les fonctionnaires peuvent superviser les milliards $ d'aide versée par les États-Unis «s'ils doivent vivre barricadés dans leur ambassade». La question est pertinente, sachant que l'Afghanistan occupe le 169e rang sur l'Indice de la perception de la corruption, un classement qui compte... 176 pays. (2)

(2) Corruption Perceptions Index 2016, Transparency International

Trump entre en scène

Inquiets de voir la situation échapper à tout contrôle, plusieurs généraux américains ont plaidé la cause afghane devant le président Donald Trump. Une mission difficile. Le président n'a jamais caché son dédain pour l'Afghanistan. En sept mois, son administration n'a même pas trouvé le temps de nommer un ambassadeur à Kaboul!

À la fin, c'est peut-être l'orgueil qui a convaincu le président de bouger. Donald Trump ne veut pas qu'on se souvienne de lui comme du président qui a permis aux talibans d'entrer à Kaboul. Il a consenti à expédier quelques milliers de soldats en plus. Finie l'époque où il écrivait : «Pourquoi gaspiller notre argent en Afghanistan? Ce sont les États-Unis qu'il faut reconstruire!»

L'actuel secrétaire à la Défense, Jim Mattis répète qu'il n'existe pas de solution militaire en Afghanistan. Pour lui, l'objectif consiste à convaincre les talibans qu'ils ont plus à gagner à la table des négociations que sur le champ de bataille. Mais les sceptiques sont nombreux. Y compris dans l'entourage du président, où l'on accuse les services secrets pakistanais de financer l'insurrection. «Jim Mattis croit qu'il a immobilisé le tigre, disent-ils. Sauf qu'il va bientôt sursauter en s'apercevant qu'il lui tient seulement la queue».

Trop peu, trop tard?

La province de Helmand, située dans le sud-ouest de l'Afghanistan, symbolise la complexité du conflit. Les talibans l'ont toujours convoité, puisqu'on y récolte la moitié du pavot à opium du pays. Une affaire de 3 milliards $. De quoi financer un mouvement de guérilla durant deux ou trois siècles.

En juillet, le New York Times a suivi des Marines américains, guerroyant par une température dépassant les 40 degrés à l'ombre. En 2015, ils avaient repris un certain contrôle sur la province. Mais en l'espace de deux ans, les talibans ont reconquis le terrain perdu. Cet été, les Marines essayent seulement de les empêcher de capturer la capitale, Lashkar Gah. (3)

Mine de rien, les États-Unis et leurs alliés ont dépensé plus 8 milliards $ pour éliminer (ou remplacer) la culture du pavot, depuis 2001. Dans la province d'Helmand, ils ont surtout récolté l'hostilité de milliers de paysans, pour qui l'opium constitue la seule manière de se procurer un revenu décent.

Même la science s'en mêle. Cette année, la récolte s'annonce particulièrement abondante, grâce au développement d'une nouvelle variété de pavot, qui fleurit plus rapidement.

(3) The New York Times, New Goals for Marines, Back in Afghan Hot Spot, Mujib Mashal, 15 juillet 2017

La guerre de 840 milliards $

En tout, les États-Unis ont déjà englouti plus de 840 milliards $ dans l'aventure afghane. Une somme qui dépasse le célèbre plan Marshall pour la reconstruction de 16 pays d'Europe, à la fin de la Seconde Guerre mondiale. (4) Comment expliquer un tel gâchis?

Pour le brigadier général Richard Giguère, un retraité des forces canadiennes désormais rattaché au département des sciences politiques de l'Université Laval, la tâche était titanesque. «Une guerre, cela peut se gagner rapidement. Mais reconstruire un pays, c'est autre chose, explique-t-il. L'Afghanistan doit tout faire en même temps. Combattre l'insurrection. Entraîner une armée. Développer l'économie. C'est comme essayer de changer la roue sur un véhicule en marche!»

Déployé deux fois en Afghanistan, Richard Giguère a vu de près les déchirements de la société afghane. «Dans la même famille, vous pouvez avoir un fils qui soutient les talibans, et un autre qui les combat. La solution au conflit doit être politique. Pas militaire. [...] On ne le répète jamais assez. À chaque fois que vous tuez un taliban, vous en fabriquez 10.»

(4) Brookings Afghanistan Index, 2017, cité par Le Monde

Le bon côté de l'histoire

En 2012, on dénombrait 150 000 soldats des États-Unis et de leurs alliés occidentaux en Afghanistan. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 17 000, principalement utilisés pour la formation de l'armée afghane. Pas étonnant que les statistiques provoquent une certaine nervosité à Kaboul. Après tout, personne n'oserait parier sur les chances de survie du gouvernement, en l'absence de soutien étranger.

L'histoire récente est là pour le prouver.