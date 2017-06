Le New York Times recense les mensonges de Trump

«Plusieurs Américains sont devenus habitués aux mensonges du président Trump. Aussi récurrents soient-ils devenus, le pays ne doit pas se laisser engourdir par eux. Nous avons donc recensé presque toutes les faussetés qu'il a dites publiquement depuis qu'il a prêté serment», introduisent les journalistes David Leonhardt et Stuart A. Thompson dans un texte paru le 23 juin dans la section Opinion du journal.

Puis, la série de mensonges débute. Pour chacun d'entre eux, les journalistes rappellent les faits. Ils comptent au total 53 journées où le président aurait menti publiquement depuis son assermentation.

«Il n'existe tout simplement pas de précédent où un président américain a passé autant de temps à dire des faussetés. [...] Il est en train d'essayer de créer une atmosphère dans laquelle la réalité est impertinente», écrivent-ils.

Sur la page Facebook du New York Times, le texte a été relayé plus de 10 000 fois et a suscité de vives et nombreuses réactions.

