Ivanka Trump devra témoigner au procès visant sa marque de chaussures

Le chausseur italien Aquazzura accuse la marque Ivanka Trump d'avoir copié quasiment à l'identique l'une de ses sandales les plus connues, la «Wild Thing», et sa plainte pour contrefaçon et concurrence déloyale vise à la fois Mme Trump et son associé Marc Fisher.

«Presque chaque détail de la Wild Thing [...], de sa forme et silhouette, franges recouvrant les orteils et gland sur le talon» jusqu'à sa «palette de couleurs» ont été copiés, précise la plainte d'Aquazzura qui fournit à l'appui des photos de sa «Wild Thing» en daim vermillon et du modèle «Hettie» de la ligne Ivanka Trump.

La «Wild Thing» avait, dès sa sortie, rencontré un énorme succès, portée notamment par l'actrice Jamie Chung, la chanteuse Solange Knowles (soeur de Beyoncé) ou encore la top modèle Kendall Jenner, souligne la plainte, en citant plusieurs blogues de mode. Elle est vendue 785 $ aux États-Unis, contre 145 $ pour la «Hettie».

Les plaignants demandent une injonction interdisant la vente et la distribution de la «Hettie», et des dommages et intérêts au montant non précisé.

La plainte, déposée en juin 2016 devant le tribunal fédéral de Manhattan, précise que «ce n'est pas la première fois que les accusés ont copié Aquazzura» et que le chausseur italien, lancé en 2011 à Florence, s'était déjà plaint auprès d'eux de la copie de deux autres modèles, dont le «Belgravia», qu'Ivanka Trump a depuis cessé de vendre. Là encore, des photos sont fournies à l'appui.