Une républicaine remporte une élection partielle très suivie en Géorgie

Bien qu'il soit devenu, au fil de cette course, un symbole du mouvement d'opposition à Donald Trump, M. Ossoff ne mentionnait presque jamais le nom du président. Le candidat démocrate parlait plutôt de «restaurer le civisme» et de l'importance du travail effectué par le Congrès.

M. Ossoff, âgé de 30 ans, a déjà travaillé au Congrès américain avant de devenir documentariste.

Dans ses discours, il faisait également souvent le choix de ne pas nommer son adversaire, Karen Handel, une ancienne haute fonctionnaire de l'État de la Géorgie, soulignant plutôt son «leadership empreint de fraîcheur» qu'il oppose aux «politiciens de carrière».

Mme Handel, âgée de 55 ans, a fait valoir à grands traits son expérience politique.

Karen Handel est aussi connue pour avoir été à la tête de la Fondation Susan G. Komen en 2012, lorsque l'organisation a décidé de couper le financement qu'elle offrait à Planned Parenthood, qui assure des services de planification familiale, dont le recours à l'avortement.

Le président Trump s'était exprimé en faveur de la candidate du Parti républicain dans une série de commentaires publiés sur Twitter en matinée.

Il a notamment écrit que M. Ossoff voulait augmenter les taxes, qu'il n'a pas de position ferme contre la criminalité et qu'il n'habite même pas dans le district dans lequel il se présente.

Donald Trump avait également fait valoir que Mme Handel est une femme travaillante qui va se battre pour maintenir le fardeau fiscal le plus bas possible, offrir des soins de santé de qualité et renforcer la sécurité.