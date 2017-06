Tensions États-Unis/Russie à cause d'un drone

Mardi avant l'aube, un avion américain F-15 Strike Eagle a abattu un drone de fabrication iranienne Shaheed 129 près de la région d'Al-Tanaf, dans le sud de la Syrie, après qu'il eut montré une intention hostile, a indiqué la coalition.

Cet incident est le dernier en date entre les forces prorégime et les États-Unis qui dirigent une coalition internationale pour lutter principalement contre le groupe djihadiste État islamique (EI) en Syrie et en Irak. Moscou est impliqué militairement au côté du régime de Bachar al-Assad dans la guerre en Syrie, alors que Washington soutient et arme une alliance arabo-kurde rivale et des rebelles syriens.

Ce nouvel incident est intervenu à peine 48 heures après la destruction dimanche d'un appareil de l'armée syrienne par un avion de chasse américain dans la région de Raqa, en Syrie. L'ONU a mis en garde contre un risque d'escalade.

Les États-Unis avaient déjà abattu un drone des prorégime il y a deux semaines à Al-Tanaf, près de la frontière irakienne. Ils avaient aussi bombardé des combattants prorégime qui s'approchaient de cette ville. «La coalition ne laissera pas les appareils des forces prorégime menacer la coalition et ses forces alliées ou s'approcher étroitement de celles-ci», ajoute le communiqué.

En représailles à l'incident survenu dimanche, la Russie a annoncé qu'elle pointerait ses missiles vers les avions de la coalition.

