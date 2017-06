Attentat à Londres: «Je veux tuer tous les musulmans»

La première ministre britannique Theresa May a promis lundi de combattre le terrorisme sous toutes ses formes après une nouvelle «attaque terroriste» à Londres lundi, dans laquelle un homme a tué un individu et en a blessé 11 autres, tous des fidèles musulmans près de la mosquée de Finsbury Park, en plein ramadan.

Le suspect, qui a été arrêté, a été identifié par les médias britanniques. Il s'agirait de Darren Osborne, un père de quatre enfants originaire de Cardiff, au pays de Galles. Le ministre britannique de la Sécurité, Ben Wallace, a dit que les autorités étaient au courant de certaines activités d'extrême droite, mais que l'individu lui-même n'était pas connu. Il est «détenu pour terrorisme», a indiqué la police, qui estimait, à ce stade de l'enquête, que l'agresseur avait agi seul.

Abdiqadir Warra, un témoin, a raconté que l'attaquant «a foncé sur les gens. Il en a traîné quelques-uns sur plusieurs mètres». «Je veux tuer tous les musulmans», aurait crié l'auteur des faits, selon Khalid Amin, un témoin interrogé par la BBC.

Un homme a été déclaré mort sur les lieux de l'attaque, mais selon la police il est «trop tôt» pour dire si son décès est lié aux événements ou non. Il recevait des premiers soins après un malaise lorsque le véhicule a fauché la foule. Onze personnes, issues de la communauté musulmane, ont été blessées lors de cette attaque, a précisé la police.

La police a expliqué que le suspect de 47 ans avait foncé sur les fidèles qui sortaient de la mosquée du parc Finsbury après les prières du soir. Il a ensuite été maîtrisé par des témoins de l'attaque en attendant l'arrivée des policiers. L'individu fait l'objet d'accusations de nature terroriste. Il a été transporté vers l'hôpital et sera soumis à une évaluation psychiatrique.

Des responsables britanniques de la sécurité ont révélé, sous le couvert de l'anonymat, que le nombre de crimes haineux contre les musulmans avait pratiquement quintuplé dans la foulée des attaques récentes au Royaume-Uni.

Appels au calme

La police londonienne - qui est déjà en état d'alerte après l'incendie meurtrier du 14 juin, qui pourrait avoir fait 79 morts, et l'attentat du pont de Londres le 3 juin, qui a fait huit morts - a annoncé que davantage d'agents seront déployés dans les rues pour rassurer la population. Les leaders musulmans ont lancé un appel au calme.

Le diffuseur SkyNews rapporte que l'imam de la mosquée a empêché ses fidèles de tabasser le suspect en attendant les policiers. «Nous avons un témoin qui nous dit que le type qui a fait ça, le conducteur du camion, a dit "J'ai fait ma part", donc il n'a pas de maladie mentale, a raconté Toufik Kacimi, un leader de la communauté musulmane britannique. Il a agi délibérément pour frapper et tuer autant de musulmans que possible, donc c'est un terroriste.»

En pleine période de ramadan, de nombreux musulmans s'étaient rendus à la mosquée dimanche soir pour souligner la rupture du jeûne à la tombée de la nuit.

La mosquée de Finsbury Park était connue au début des années 2000 pour être un haut lieu des islamistes de Londres qui venaient y écouter les prêches enflammés d'Abou Hamza. Celui-ci a été condamné à la perpétuité en 2015 aux États-Unis pour 11 chefs d'inculpation liés à une prise d'otages et pour terrorisme.

La direction de la mosquée a changé, mais des lettres de menaces avaient été reçues après les attentats à Paris en novembre 2015. «Notre communauté est en état de choc», a dit son président Mohammed Kozbar, appelant les fidèles à se montrer vigilants.

La première ministre britannique Theresa May a rapidement condamné cette attaque contre des «innocents» et prévenu que le Royaume-Uni ne reculera devant rien pour écraser l'extrémisme.

Cette attaque «nous rappelle que le terrorisme, l'extrémisme et la haine prennent de nombreuses formes, et notre détermination à les combattre, quel que soit le responsable», a déclaré Mme May devant ses bureaux du 10, Downing Street, après une réunion d'urgence.

«C'est clairement une attaque contre les musulmans», a ajouté la chef de Scotland Yard, Cressida Dick.