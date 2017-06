Brasier meurtrier au Portugal

Relativement épargné en 2014 et 2015, le pays avait été durement touché l'an dernier par une vague d'incendies qui avaient dévasté plus de 100 000 hectares sur son territoire continental.

Plus de 140 incendies de forêt faisaient encore rage à travers le pays dimanche soir, combattus par plus de 2000 pompiers.

«Tout a brûlé très vite à cause de la violence du vent. Les flammes sont passées à deux ou trois kilomètres de ma maison. On avait déjà eu des incendies dans la région, mais jamais de morts», a témoigné à l'AFP Isabel Ferreira, 62 ans, qui réside dans un village des alentours.

Sur les collines situées entre les bourgades de Pedrogao Grande, Figueiro dos Vinhos et Castanheira de Pera, encore recouvertes d'eucalyptus et de pins 24 heures plus tôt, la dévastation était totale dans les zones où le feu est passé.

Le dernier bilan de la protection civile faisait état de 61 morts et 62 blessés, dont cinq dans un état grave. Il s'agit d'un enfant et de quatre pompiers. Mais les autorités n'excluaient pas de trouver encore d'autres victimes dans des villages cernés par des murs de flammes.

Sous des températures caniculaires, le feu se poursuivait dans la soirée sur quatre fronts, dont un d'une grande violence, selon les autorités. En fin de soirée heure locale, 800 pompiers et 260 véhicules étaient toujours à pied d'oeuvre pour combattre le sinistre, le plus meurtrier de l'histoire récente du Portugal.

2010

RUSSIE - Une soixantaine de morts dans des incendies qui ravagent entre fin juillet et fin août plus d'un million d'hectares de forêts, de tourbières et de broussailles et brûlent des villages entiers dans la partie occidentale du pays, confrontée à une canicule et une sécheresse sans précédent.

2009

AUSTRALIE - Entre le 7 et le 11 février, au moins 173 personnes meurent dans des incendies de brousse dans le sud-est, notamment dans l'État de Victoria où des villes entières et plus de 2000 maisons sont rasées. Le feu perdure pendant plusieurs semaines avant d'être contenu par des milliers de pompiers et de volontaires. Il s'agit des pires incendies qu'ait connu l'Australie.

2007

GRÈCE - 77 personnes périssent fin août dans des incendies de forêts sans précédent qui ravagent 250 000 hectares dans le Péloponnèse (sud) et l'île d'Eubée (nord-est d'Athènes). Ce sont les plus graves incendies survenus en Grèce ces dernières années.

1987

CHINE - En mai 1987, le plus grave incendie de forêt de l'histoire récente de ce pays avait fait au moins 119 morts dans le nord-est du pays, 102 blessés, 51 000 sans-abris.

1949

FRANCE - En août, dans les Landes (sud-ouest), 82 sauveteurs avaient été tués. Les victimes - des pompiers, des bénévoles et 23 militaires du 33e régiment d'artillerie de Châtellerault (ouest) - avaient été prises dans un véritable nuage de feu provoqué par un changement brutal de la direction et de l'intensité des vents.

1871

ÉTATS-UNIS - L'incendie de forêt le plus meurtrier semble être celui d'octobre 1871 à Peshtigo (dans l'état du Wisconsin aux États-Unis), qui a fait entre 800 et 1200 morts, selon les estimations. Le feu, qui s'était déclaré dans la forêt plusieurs jours auparavant, a détruit en quelques heures cette bourgade forestière de 1700 habitants, et a ravagé 16 autres villages, répartis sur 500 000 hectares.