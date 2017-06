Cuba: des républicains contrariés par Trump

Le représentant Tom Emmer, du Minnesota, croit que la nouvelle politique «nuira à l'économie américaine, rendant difficile l'accès des fermiers du pays à de nouveaux marchés et coupant l'herbe sous le pied des industries touristique et manufacturière.»

Parmi les alliés de M. Trump, on retrouve le sénateur Marco Rubio et le représentant Mario Diaz-Balart, deux élus de la Floride qui étaient vigoureusement opposés à l'initiative de M. Obama.

En accédant à la présidence des États-Unis, le milliardaire Donald Trump a dû céder les rênes de son empire, mais il semble que ses revenus provenant de son club privé de Floride et des ventes de livres aient gonflé.

D'après des documents rendus publics vendredi soir portant sur l'année fiscale achevée au 15 avril 2017, M. Trump a gagné environ 37 millions $ sur un an grâce à Mar-a-Lago, soit 7 millions $ de plus que sur l'année fiscale précédente.

Depuis son investiture le 20 janvier, le président américain s'est rendu à maintes reprises dans la luxueuse propriété de Palm Beach surnommée La Maison-Blanche d'hiver. Les frais d'inscription à ce club privé ont augmenté de manière importante.

Pour ses déplacements familiaux en Floride, il était accompagné d'une pléthore d'agents des services secrets et d'employés de son administration. Le coût a été acquitté par le contribuable américain.

Le document rendu public vendredi par le Bureau d'éthique gouvernementale, qui fait une centaine de pages, est moins détaillé qu'une déclaration d'impôts. Le milliardaire a toujours refusé de divulguer ses déclarations de revenus, rompant ainsi avec une tradition de plusieurs décennies.

Ce document révèle également qu'il a engrangé des recettes supérieures de la vente de son livre The Art of the Deal (1987), et qu'il a démissionné de ses fonctions dans 565 entreprises juste avant d'entrer à la Maison-Blanche.

Ses actifs sont très diversifiés, allant par exemple d'actions dans le groupe pharmaceutique Pfizer à des parts dans une société de boissons en Israël.

Le document montre aussi que Donald Trump est endetté à hauteur de plusieurs centaines de millions de dollars. AFP