Un demi-million de déplacés par la bataille de Mossoul

Associated Press Bagdad

Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies a dit lundi que 493 000 personnes ont été chassées de la ville. Quelque 500 000 autres sont coincées dans des quartiers de l'ouest de la ville contrôlés par les djihadistes, où les combats se poursuivent.

L'ONU ajoute que la nourriture, l'eau potable et les médicaments commencent à manquer dans la portion ouest de la ville, et que les combats y sont beaucoup plus intenses qu'ils ne l'avaient été à Mossoul-Est, que le gouvernement irakien a proclamé «entièrement libéré» en janvier.