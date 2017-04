Turquie: un référendum en conditions «inégales»

La campagne pour le référendum en Turquie sur le renforcement des pouvoirs du président Recep Tayyip Erdogan s'est déroulée dans des conditions inéquitables, a estimé lundi une mission commune d'observateurs de l'OSCE et du Conseil de l'Europe.

Le président Erdogan a plusieurs fois dit pendant la campagne que les partisans du «non» au référendum faisaient le jeu des «organisations terroristes» et des putschistes.

Tana De Zulueta, de la délégation de l'OSCE, a déclaré que la campagne avait été «ternie par de hauts responsables qui ont assimilé les partisans du non à des sympathisants des terroristes».

Les deux principaux partis de l'opposition turque, le CHP (social-démocrate) et le HDP (prokurde), ont dénoncé cette mesure prise par le Haut-Conseil électoral (YSK) de valider ces bulletins, annonçant leur intention de déposer un recours.

«Des modifications tardives dans la procédure de comptage (des voix) ont supprimé un important garde-fou» contre les fraudes, a par ailleurs relevé Cezar Florin Preda, faisant allusion à la décision des autorités électorales d'accepter les bulletins non estampillés du sceau officiel.

La campagne pour le référendum a été marquée par une large domination du camp du «oui» dans l'espace public et les médias, pour la plupart acquis au président Erdogan.

«Le référendum s'est déroulé sur un terrain inégal et les deux camps en campagne n'ont pas bénéficié des mêmes opportunités», a déclaré Cezar Florin Preda, le chef de la délégation de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe (APCE).

Évoquant une importante fraude électorale, le plus grand parti d'opposition de la Turquie a demandé lundi à la commission électorale du pays d'annuler le résultat d'un référendum qui accorde des pouvoirs sans précédent au président Recep Tayyip Erdogan.

Des observateurs internationaux ont ensuite déclaré que le scrutin n'a pas respecté les normes internationales, notamment en ce qui concerne la prévention de la fraude.

Le vice-président du Parti républicain du peuple, Bulent Tezcan, a mentionné de multiples problèmes avec le scrutin de dimanche, lors duquel M. Erdogan a remporté une courte victoire au terme d'une longue campagne pour élargir les pouvoirs de la présidence.

La commission électorale a confirmé la victoire du «oui» et annoncé que le résultat final sera connu dans une dizaine de jours. L'agence de presse officielle Anadolu rapporte que le camp du «oui» a récolté 51,4 pour cent des voix, contre 48,6 pour cent pour le «non».

La décision sans précédent de la commission d'accepter des bulletins qui n'avaient pas été étampés officiellement a ulcéré les partis d'opposition, en plus d'être dénoncée par les observateurs internationaux.

La commission a pris cette décision quand plusieurs électeurs ont dénoncé avoir reçu des bulletins qui n'avaient pas été étampés. Elle a dit que les bulletins seront invalidés seulement s'il est prouvé qu'ils ont été déposés frauduleusement.

M. Tezcan a répliqué qu'il est impossible pour les autorités électorales de déterminer combien de ces bulletins de papier ont été déposés illégalement.

Le patron de la commission électorale, Sadi Guven, a rejeté les allégations de fraude, déclarant qu'aucun bulletin de papier déclaré valide n'était un «faux» ou n'a été présenté frauduleusement. M. Guven a dit que cette décision a été prise pour ne pas «pénaliser» les électeurs qui ont reçu, par erreur, un bulletin non étampé.

La victoire rapportée dimanche est beaucoup plus mince que celle espérée par M. Erdogan. Elle devrait néanmoins resserrer son emprise sur le pouvoir pour les dix prochaines années et avoir un impact important sur l'avenir politique à long terme et les relations internationales du pays.

Le référendum entérine 18 amendements constitutionnels qui remplacement le système parlementaire turc par un système présidentiel qui entrera en vigueur lors de la prochaine élection, qui est prévue pour 2019.

L'opposition croit que ces changements concentrent trop de pouvoirs entre les mains d'un homme dont les tendances autocratiques sont de plus en plus prononcées. Associated Press