Les moments forts de la journée de la présidentielle française

Fillon va voir la Vierge au Puy

En cette fin de semaine pascale, l'ex-premier ministre est monté voir la statue de la Vierge du Puy-en-Velay, haut lieu du catholicisme français dans le centre du pays, où il s'est fait le chantre du patriotisme.

«On n'ose plus prononcer, aujourd'hui, les mots d'"identité", de "France", de "nation", de "patrie", de "racines" et de "culture". [...] Eh bien non, ensemble, nous, nous prenons la parole! [...] Le patriotisme n'est pas un gros mot», a-t-il déclaré.

M. Fillon, qui avait mobilisé l'électorat catholique lors de son élection à la primaire de la droite, devait assister à une messe dans une l'église copte de la région parisienne dans la soirée de samedi.

Le Pen attaque Macron: «le communautarisme en marche»