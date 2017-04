Méga bombe en Afghanistan: plusieurs combattants de l'EI tués

Au moins 36 combattants de Daech (le groupe armé État islamique) auraient été tués jeudi par la gigantesque bombe américaine larguée en Afghanistan, et aucun civil n'aurait perdu la vie, ont rapporté vendredi des dirigeants du pays.

Le ministère afghan de la Défense a indiqué que des caves et des dépôts d'armes de Daech ont été anéantis par la bombe de près de 10 000 kilos (soit l'équivalent de 11 tonnes d'explosifs).

Il s'agit de la plus puissante bombe non nucléaire jamais utilisée par les États-Unis en combat.

L'explosion assourdissante de «la mère de toutes les bombes» (MOAB, en anglais, pour «mother of all bombs») a terrifié des villageois des deux côtés de la frontière entre l'Afghanistan et le Pakistan.