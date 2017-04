Les moments forts de la journée de la présidentielle française

Il réagissait à des propos du président, qui a renoncé à briguer un second mandat après cinq ans de pouvoir impopulaire, sur la campagne électorale et en particulier sur l'ascension de M. Macron qualifiée de «concours de circonstances».

Inquiète de la percée dans les sondages du tribun de la gauche radicale Jean-Luc Mélenchon, la responsable de droite en charge de la mise en oeuvre du projet de François Fillon, Valérie Pécesse, a rappelé l'enjeu de la campagne dans un contexte de forte incertitude.

«On n'est pas à The Voice, on n'est pas en train de juger qui a la plus belle voix, celui qui est le plus truculent, celui qui a les meilleures formules, on est en train de juger un futur président», a lancé Valérie Pécresse en référence à l'émission télévisée à succès.

Elle a mis en garde contre un second tour le 7 mai entre Marine Le Pen et le tribun de la gauche radicale Jean-Luc Mélenchon en pleine ascension dans les sondages, alors que le conservateur François Fillon, inculpé dans une affaire de soupçons d'emplois fictifs, tente de mobiliser les électeurs encore indécis.