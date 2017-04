Taïwan interdit la consommation de viande de chien et de chat

La consommation de viande de chien et de chat a été interdite par le Parlement mercredi à Taïwan, sous la pression des défenseurs d'animaux victimes de traitements cruels.

Les députés ont approuvé une loi interdisant la consommation, l'achat ou la possession de viande de chien ou de chat, sous peine d'une amende pouvant atteindre l'équivalent de 7715 euros (11 000 $CAN).

La nouvelle loi porte à deux ans de prison et une amende pouvant aller jusqu'à quelque 61 700 euros (87 000 $CAN) la peine maximale pour toute personne ayant tué ou maltraité ces animaux, et au double pour les récidivistes.

«Ceci montre que Taïwan est un pays où la société se préoccupe hautement du bien-être des animaux», a estimé Wang Yu-min, qui avait déposé le texte de loi.

La consommation de viande de chien et de chat était répandue il y a des décennies à Taïwan, comme dans d'autres pays asiatiques, avant de devenir plus rare.

Mauvais traitements

Une série d'affaires ayant illustré les mauvais traitements réservés aux animaux ont également permis une meilleure sensibilisation de la population au besoin d'une législation plus protectrice des animaux.

L'an dernier, l'armée avait dû présenter ses excuses après la diffusion d'une vidéo montrant trois soldats torturant et étranglant un chien errant avec une chaîne de fer. Cette affaire avait entraîné des manifestations.