Trump réitère l'appui de Washington à la politique de la «Chine unique»

Associated Press Pékin

Pékin avait précédemment été ulcéré par les propos de M. Trump, qui avait laissé entendre qu'il pourrait utiliser le sort de Taïwan pour obtenir des concessions commerciales, sécuritaires et autres.

M. Trump avait aussi dévié de la position diplomatique américaine des dernières décennies en acceptant, il y a deux mois, un appel du président de l'île autonome. M. Trump semble maintenant vouloir rassurer la Chine qu'il ne cherchera pas à chambouler les relations entre les deux plus puissantes économies de la planète.

La politique en vigueur depuis 1979 impose à Washington de n'entretenir que des relations officieuses avec Taïwan, que la Chine considère comme une composante de son territoire.

M. Trump et le président chinois Xi Jinping ont discuté au téléphone jeudi soir, heure de Washington, rapportent la Maison-Blanche et le diffuseur chinois officiel CCTV.

Les deux leaders ont abordé en détail de «nombreux» sujets et M. Trump s'est engagé à respecter la politique de la «Chine unique», a dit la Maison-Blanche - qui précise toutefois que le président américain a pris cet engagement «à la demande de M. Xi». La conversation entre les deux hommes aurait été «extrêmement cordiale».

Par ailleurs, un appareil militaire chinois KJ-200 et un avion P-3C de la marine américaine ont eu une rencontre «risquée» dans l'espace aérien international au-dessus de la mer de Chine méridionale, mercredi. L'armée américaine n'a pas fourni plus de détails et la Chine n'a pas commenté, mais une rencontre «risquée» décrit normalement deux avions qui s'approchent trop près un de l'autre.