Nouveau revers pour le décret migratoire

La Maison-Blanche, toutefois, entend vite refermer la brèche légale dans laquelle s'engouffrent de nombreux migrants et remporter le combat judiciaire, quitte à multiplier les appels ou porter l'affaire devant la Cour suprême.

Et de nombreuses compagnies aériennes, dont Air France, acceptent de nouveau les ressortissants des sept pays visés.

Dans le détail, la Cour d'appel a demandé aux États de Washington et du Minnesota, à l'origine de la plainte déposée lundi contre le décret qui a engendré une vague d'indignation planétaire, de fournir des documents étayant leurs demandes avant 23h59, dimanche. Elle a également donné au ministère de la Justice jusqu'à lundi après-midi pour apporter de nouveaux arguments à l'appui de sa requête.

La décision du juge Robart a eu pour effet de rouvrir les frontières américaines aux ressortissants d'Iran, Irak, Libye, Somalie, Soudan, Syrie et Yémen, ainsi qu'aux réfugiés.

Le cauchemar a pris fin dimanche pour Kamal Fadlalla. Accueilli par des cris de joie et des accolades à l'aéroport JFK de New York, le médecin de 33 ans a retrouvé ses proches une semaine après une visite familiale au Soudan.

«Le voilà!» a lancé Osama Mukhtar, un de ses amis lui aussi docteur, en l'apercevant dans l'aire des arrivées du terminal 4 de l'aéroport John F. Kennedy.

Le docteur Fadlalla se trouvait en vacances dans son pays d'origine quand les rumeurs ont commencé sur un potentiel décret de Donald Trump qui interdirait l'entrée sur le territoire américain aux ressortissants de sept autres pays musulmans.

Il s'est alors précipité pour acheter un billet et avancer son retour. Mais il n'a pas été assez rapide. La fin de semaine dernière, il se trouvait dans la queue pour embarquer sur son vol quand on lui a signifié qu'il ne pourrait pas voyager, en raison du décret appliqué immédiatement.

Depuis, il a assisté impuissant aux initiatives de ses amis, soutiens et avocats pour tenter de le faire revenir.

Jusqu'à la décision prise vendredi soir par un juge américain, qui a renversé temporairement l'interdiction et rouvert les portes des États-Unis aux ressortissants des pays visés.

«Ça fait du bien» d'être de retour, s'est félicité dimanche Kamal Fadlalla. «Cela a été une semaine difficile, mais finalement...»

Prendre l'avion le plus vite possible

L'aube pointait à Damas lorsque Adel a appris la suspension temporaire du décret Trump. Ce jeune diplômé en droit a sauté du lit et réservé un billet pour rejoindre son épouse Lamia aux États-Unis avant que la loi ne change de nouveau.

«Je dormais quand ma femme m'a appelé pour me prévenir [...] et je n'ai pas fermé l'oeil depuis», raconte dimanche le jeune homme de 25 ans.

«L'important maintenant est qu'il prenne l'avion le plus vite possible et qu'il atterrisse aux États-Unis avant que ce fou ne signe un nouveau décret», affirme à l'AFP Lamia, 22 ans.

Devant l'incertitude qui entoure aujourd'hui les retrouvailles des époux et leurs démarches auprès de l'administration américaine, ils préfèrent raconter leur histoire avec des prénoms d'emprunt.