Les frontières américaines rouvrent, Trump fulmine

La colère reste intacte à travers le monde une semaine après la signature du décret, et plusieurs milliers de personnes manifestaient encore samedi de Washington à Paris, en passant par Londres et Berlin.

Samedi, le porte-parole du ministère de la Sécurité intérieure a précisé à l'AFP qu'«au plus tôt, le ministère de la Justice entend déposer une injonction d'urgence pour défendre le décret».

La Maison-Blanche, en effet, entend mener le bras de fer et faire appliquer le décret en dépit des condamnations jusque dans le camp républicain.

Son conseil: «Se précipiter à l'aéroport et embarquer sur le prochain vol», car, pense-t-il, la réponse de la Maison-Blanche peut arriver «très, très rapidement».

Il est «clair que les personnes qui étaient formellement visées par l'interdiction peuvent désormais voyager et être admises aux États-Unis», a confirmé à l'AFP Peter Spiro, professeur de droit à l'université Temple de Philadelphie.

Ce dernier, qui a engendré une vague d'indignation et de protestations à travers le monde, fermait les portes des États-Unis pendant trois mois aux ressortissants d'Iran, d'Irak, de Libye, de Somalie, du Soudan, et du Yémen, le temps que les autorités américaines revoient leur dispositif antiterroriste.

«Où va notre pays quand un juge peut arrêter une interdiction de voyager faite pour des raisons de sécurité intérieure et quand n'importe qui, même avec des mauvaises intentions, peut entrer aux États-Unis», a-t-il tweeté à nouveau samedi après-midi.

«L'opinion de ce soi-disant juge, qui en gros prive notre pays de sa police, est ridicule et sera cassée!», a prévenu le nouveau président américain dans une première salve de messages sur Twitter samedi matin.

Le juge fédéral de Seattle James Robart a émis vendredi soir une injonction temporaire valable sur l'ensemble du territoire américain, le temps qu'une plainte déposée lundi par le ministre de la Justice de l'État de Washington soit examinée sur le fond. Et provoqué la colère du président américain.

De Londres à New York, en passant par Berlin et Paris, des milliers de personnes ont à nouveau manifesté samedi contre le décret anti-immigration de Donald Trump.

C'est à Londres que la manifestation a été la plus importante, avec quelque 10 000 personnes, selon une estimation du Guardian. Elles s'étaient rassemblées en fin de matinée devant l'ambassade des Etats-Unis à l'appel de plusieurs organisations antiracistes, pacifistes ou opposées aux mesures d'austérité et ont pris ensuite le chemin de Trafalgar Square, brandissant des pancartes sur lesquelles on pouvait lire «Non au racisme!», «Non à Trump!», «Trump à la poubelle!».

Outre le décret - qui interdit l'entrée aux Etats-Unis aux ressortissants de sept pays musulmans mais dont l'application a été bloquée vendredi soir par un juge fédéral - les organisateurs dénonçaient la «collusion» entre la première ministre conservatrice Theresa May et le milliardaire, qu'elle a invité à effectuer une visite d'État au Royaume-Uni courant 2017.

Plus de 1,8 million de signataires d'une pétition en ligne demandent que la visite d'Etat de M. Trump soit ramenée au rang de simple visite, afin d'éviter à la reine «l'embarras» d'une rencontre protocolaire avec le milliardaire américain.

À Berlin et à Paris, ils étaient environ un millier à dénoncer le décret. Dans la capitale allemande, les manifestants se sont retrouvés à la Porte de Brandebourg, où se trouve également l'ambassade des États-Unis.

À Washington, plusieurs centaines de personnes, portant souvent le bonnet rose devenu l'un des symboles de l'opposition au nouveau président américain, ont également manifesté dans une ambiance bon enfant, marchant depuis la Maison-Blanche jusqu'au Congrès.

Une autre manifestation a eu lieu samedi soir à West Palm Beach, en Floride, tout près de la résidence de Mar-a-Lago où M. Trump passait la fin de semaine avec sa famille.