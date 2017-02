Hillary travaille à un livre

En attendant de préciser ses intentions sur une candidature à la mairie de New York, Hillary Clinton travaille à un livre qui devrait sortir à l'automne, a indiqué la maison d'édition Simon and Schuster.

Agence France-Presse New York

L'ouvrage s'inspirera de centaines de citations qu'elle collectionne depuis des décennies. «Ces phrases m'aident à célébrer les bons moments, rire des moments absurdes et persévérer dans les moments difficiles», a indiqué Mme Clinton, citée par communiqué.

Hillary Clinton, 69 ans, a déjà signé cinq livres, dont le dernier Hard Choices (Le Temps des décisions, en français) date de 2014.

Le titre de l'ouvrage à paraître reste encore à trouver, selon sa maison d'édition, qui précise que l'idée en avait été évoquée pour la première fois avec Mme Clinton en 1994.

Depuis sa défaite face à Donald Trump, l'ex-Secrétaire d'État qui, avec son mari, l'ex-président Bill Clinton, et leur fille Chelsea, dirigent la fondation Clinton, n'a pas dit précisément ce qu'elle comptait faire de son temps.

Les rumeurs se sont multipliées ces dernières semaines sur sa possible candidature à la mairie de New York, qui sera remise en jeu en novembre prochain.

Si Mme Clinton n'a rien fait pour alimenter ces rumeurs, elle n'a rien dit non plus pour les démentir.

Elle est discrète depuis sa défaite, limitant ses apparitions publiques et ses interventions sur les réseaux sociaux.

Dimanche, alors que des milliers de gens se mobilisaient à travers les États-Unis contre le décret anti-réfugiés de Donald Trump, elle a néanmoins tweeté pour leur apporter son soutien.