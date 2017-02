Trump durcit le ton

La mobilisation contre le décret migratoire ne s'apaise pas : après les manifestations et l'indignation dans nombre de capitales, le président américain Donald Trump est confronté à une fronde au sein de l'appareil d'État, à laquelle il a répondu avec force.

Le vice-Premier ministre turc Numan Kurtulmus a appelé mardi le président Trump à réévaluer son décret motivé par «l'islamophobie, les sentiments anti-immigration et la xénophobie croissants en Occident».

Le président du Conseil européen Donald Tusk a dénoncé les déclarations «inquiétantes» de l'administration Trump qui «semblent mettre en cause les 70 dernières années de politique étrangère américaine».

Six Iraniens voyageant vers les États-Unis ont passé trois nuits dans la zone de transit de l'aéroport d'Amsterdam-Schiphol. Le groupe avait quitté Téhéran à bord d'un appareil de la compagnie KLM et devait prendre à Amsterdam des vols vers différentes villes américaines.

Une large coalition d'entreprises du secteur technologique américain travaille de son côté sur une possible action judiciaire commune pour contester le décret anti-immigration.

Dans une lettre ouverte, plusieurs dizaines d'anciens conseillers des ex-présidents démocrate Barack Obama et républicain George W. Bush ont estimé que ce décret envoyait «le mauvais message à la communauté musulmane dans le pays et de par le monde» : l'idée que le gouvernement américain est «en guerre contre eux» sur la base de leur religion.

Le nouveau président américain a signé vendredi un décret interdisant l'entrée pendant 90 jours du territoire américain aux ressortissants de sept pays majoritairement musulmans : Iran, Irak, Libye, Somalie, Soudan, Syrie et Yémen. «Cela n'a rien à voir avec la religion, il s'agit de terrorisme et de la sécurité de notre pays», a-t-il martelé.

Son successeur, Dana Boente, a immédiatement donné ordre aux salariés du département de la Justice «de faire leur devoir» et de «défendre les ordres légaux de notre président».

Dans un communiqué au ton inhabituellement vindicatif, la Maison-Blanche a écarté cette dernière, accusée d'être «très faible sur l'immigration illégale» et d'avoir «trahi» son ministère.

L'activité sur les réseaux sociaux et les données téléphoniques des immigrants et des réfugiés arrivant aux États-Unis seront passées au crible, a déclaré mardi le secrétaire américain à la Sécurité intérieure, James Kelly.

Après quatre jours de polémiques autour du décret du président Donald Trump, James Kelly a détaillé la mesure de «vérification extrême» qui a déclenché une vague de protestations, des procédures judiciaires et des scènes de confusion dans les aéroports américains.

«Il y a beaucoup de pays, nous en traitons sept en ce moment, qui à notre avis, n'ont pas le respect de lois, la tenue de registres, ce genre de chose, qui peut nous convaincre que leurs citoyens sont en effet qui ils disent être», a déclaré M. Kelly lors d'une conférence de presse.

C'est pourquoi, a-t-il précisé, les autorités américaines vont enquêter sur l'activité sur les réseaux sociaux et les contacts téléphoniques des demandeurs de visa, «afin que nous puissions voir avec qui ils communiquent».

Vendredi, Donald Trump a ordonné la suspension de l'entrée sur le territoire américain des ressortissants de l'Iran, de l'Irak, de la Libye, de la Somalie, du Soudan, de la Syrie et du Yémen, ainsi que de l'ensemble des réfugiés, pour donner le temps au nouveau gouvernement de mettre en place des «vérifications extrêmes» contre l'infiltration de terroristes potentiels.

James Kelly a rejeté l'accusation selon laquelle cette mesure vise spécifiquement des musulmans, ce qui pourrait être une violation de la Constitution des États-Unis.

«La grande majorité des 1,7 milliard de musulmans qui vivent sur cette planète (...) a accès aux États-Unis et un nombre relativement restreint de personnes sont maintenant bloquées, pendant un certain temps, pour que nous puissions jeter un oeil aux procédures qui les concernent», a dit M. Kelly.

Le décret Trump bloque l'immigration des sept pays pendant 90 jours, mais M. Kelly a suggéré que l'interdiction pourrait durer plus longtemps si les procédures de vérification renforcées ne peuvent pas être mises en place dans ce délai.

«Certains des pays sur la liste ne seront peut-être pas retirés de sitôt. Il y a par exemple des pays qui sont en état d'effondrement», a-t-il dit, sans préciser lesquels.

Selon le commissaire par intérim des douanes et de la protection des frontières des États-Unis, Kevin McAleenan, lundi 721 personnes avaient été privées d'embarquement et plus de 1000 personnes avaient obtenu l'autorisation d'entrer dans le pays.

Les résidents permanents réguliers originaires des sept pays visés seront autorisés à entrer sur le sol américain, a ajouté M. McAleenan qui a également précisé que les détenteurs d'une double nationalité peuvent entrer aux États-Unis avec le passeport qui n'est pas celui de l'un des sept pays.

«Les voyageurs seront évalués à nos frontières sur la base du passeport qu'ils présentent, pas de leur double nationalité», a-t-il dit.