De l'opposition au décret migratoire dans les rangs républicains

Alicia A. Caldwell , Jill Colvin Associated Press Washington

Selon le sénateur Rob Portman, de l'Ohio, M.Trump devrait «mettre la pédale douce» et collaborer avec les parlementaires pour trouver le meilleur moyen pour contrôler les étrangers entrant aux États-Unis.

Interviewé sur les ondes de CNN, M. Portman a ajouté que tous et chacun «devraient respirer par le nez et trouver quelque chose de sensé» qui respectera le fait que «les États-Unis ont toujours été une terre d'accueil pour les réfugiés et les immigrants».

Ce commentaire survient au lendemain de la décision d'une juge fédérale, Ann Donnelly, d'interdire momentanément la déportation des citoyens originaire de l'Iran, de l'Irak, du Liban, de la Somalie, du Soudan, de la Syrie et du Yémen arrivés dans les aéroports du pays. Selon elle, les voyageurs qui sont détenus ont de bonnes raisons de dire que les droits ont été violés.

Le ministère de la Sécurité intérieure a publié un communiqué dimanche matin pour indiquer que cette décision judiciaire n'affectera pas l'application générale du décret et ne concerne qu'un petit nombre de voyages incommodés par les mesures de sécurité.

Le leader de la majorité républicaine au Sénat, Mitch McConnell, s'est dit, sur les ondes du réseau ABC, pour le renforcement des mécanismes de contrôle, mais a rappelé que les musulmans représentent «une des meilleures armes dans la guerre contre le terroriste.» Il a exhorté les autorités à faire preuve de prudence dans l'application du décret, ajoutant que ce sera aux tribunaux de décider «si cela ne va pas trop loin».

Fidèle à ses habitudes, M. Trump s'est défendu par l'entremise de son compte Twitter. «Notre pays a besoin de frontières fortes et de vérifications extrêmes MAINTENANT», a-t-il écrit, dimanche.