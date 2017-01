Les Américains mènent un raid contre Al-Qaïda au Yémen

Cette opération d'envergure, la première depuis l'arrivée au pouvoir du président américain Donald Trump, a été menée tôt le matin à Yakla, dans la province de Baïda, a indiqué le responsable yéménite.

Une fille de l'ancien prédicateur américano-yéménite Anwar al-Aulaqi, un chef propagandiste d'Al-Qaïda au Yémen, figure parmi les enfants tués, a indiqué un membre de sa famille.

Le nouveau bilan, qui inclut des morts saoudiens et égyptiens, a été confirmé par des sources tribales, selon lesquelles des personnes seraient encore sous les décombres des maisons visées par le raid.

Des drones et des hélicoptères Apache, munis de mitrailleuses lourdes, ont pris pour cible des repaires d'Al-Qaïda dans une école, une mosquée et un dispensaire, a indiqué le responsable qui a requis l'anonymat.

Des sources tribales ont fait état de l'implication de commandos et de soldats américains au sol.

Le chef local d'Al-Qaïda, identifié comme étant Abou Barzane et de nationalité étrangère, figure parmi les personnes tuées dans l'opération, a précisé le responsable.

Trois chefs tribaux alliés à Al-Qaïda ont également trouvé la mort dans des attaques contre leurs maisons, ont rapporté des sources tribales et locales, précisant qu'il s'agissait des frères Abdelraouf et Soltan al-Zahab et Saïf Alawai al-Jawfi.

Un troisième frère des al-Zahab, Abdel Ilah, aurait échappé au raid, selon des sources locales et tribales.

«Noura bent Anwar al-Aulaqi, agée de huit ans, a été tuée dans l'attaque à Yakla, où elle vivait chez son oncle», un membre de la tribu des Al-Zahab, a déclaré à l'AFP un membre de sa famille.

L'islamiste radical américain d'ascendance yéménite Anwar Al-Aulaqi avait été tué le 30 septembre 2011 par une attaque de drone américain au Yémen. Son fils, Abderrahmane, avait péri dans une attaque similaire deux semaines plus tard.

Durant le raid de dimanche, qui a duré plus de trois quarts d'heure, des combattants d'Al-Qaïda et leurs alliés tribaux ont «résisté à l'assaut américain en tirant à l'arme automatique», a indiqué une source tribale.

Al-Qaïda dispose de deux camps d'entraînement au moins à Yakla, une région montagneuse difficile d'accès, jouxtant Rada, fief du réseau djihadiste depuis de longues années, selon des habitants.

Le réseau extrémiste, bien implanté au Yémen où il a profité ces dernières années du chaos qui règne dans ce pays pauvre de la Péninsule arabique, est la cible d'attaques de drone américaines et parfois de commandos américains.

En décembre 2014, un otage américain et un autre sud-africain étaient morts au Yémen lors d'une opération commando ratée de l'armée américaine contre Al-Qaïda.

La CIA a mené sa première frappe de drone au Yémen en 2002, selon une étude de la Fondation New America publiée à la mi-2015.

Dans ce pays, les États-Unis ont lancé entre 2002 et la mi-2015 quelque 126 attaques aériennes par drones (ou plus rarement par avion), qui ont tué entre 737 et 972 militants extrémistes, et 87 à 93 civils, selon le décompte de la Fondation New America, avec un pic en 2012 à 56 attaques.