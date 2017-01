Immigration: Trump va renforcer «la haine de l'Occident»

Associated Press Francfort

Avec ce décret, «le monde musulman est divisé par le président américain entre bons et méchants», a estimé M. Asselborn dans un entretien à paraître dans l'édition dominicale du journal allemand Tagesspiegel et dont des extraits ont été dévoilés en avance.

«La décision est également mauvaise pour l'Europe, car elle va renforcer encore davantage la méfiance et la haine envers l'Occident au sein du monde musulman», a déclaré le ministre.

La Maison-Blanche a annoncé vendredi avoir interdit pendant trois mois l'arrivée de ressortissants de sept pays musulmans: Irak, Iran, Libye, Somalie, Soudan, Syrie et Yémen. Exception sera faite pour les ressortissants détenteurs de visas diplomatiques et officiels et qui travaillent pour des institutions internationales.

Le président Donald Trump justifie cette mesure controversée en affirmant qu'elle vise à lutter contre les «terroristes islamistes radicaux».

La mesure a été très critiquée par les membres du parti démocrate américain ainsi que par des organisations de défense des libertés civiles et des droits de l'Homme.