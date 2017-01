Des navettes sans chauffeur testées à Paris

Paris a déployé lundi des minibus électriques et sans chauffeur entre deux de ses gares, à titre expérimental, soucieuse de se préparer à la «révolution» des transports autonomes à venir, selon un responsable de la Ville.

Ces navettes autonomes circuleront jusqu'au 7 avril entre les gares de Lyon et d'Austerlitz, dans l'est de la capitale française, et seront gratuites dans le cadre de l'expérimentation menée par la RATP, la régie des transports parisiens.

Fabriquées par le français Easymile, elles offrent six places assises et deux places debout et circulent sur une voie dédiée, avec un agent à bord.

Les véhicules autonomes représentent «une révolution» pour les villes et devraient changer l'environnement urbain et l'espace public «de façon spectaculaire» dans les 20 prochaines années, a dit à la presse Jean-Louis Missika, adjoint au maire de Paris.

Selon la RATP, l'expérimentation «vise d'abord à recueillir l'avis des usagers sur ce nouveau service, ainsi que les éventuelles suggestions d'améliorations».

Mais elle permettra aussi de collecter des informations sur la performance et la sûreté de ces transports, dont la régie tirera ensuite le bilan.

Sur des sites fermés - des sites industriels, par exemple - «très vite ce type de véhicule pourra servir à faire (...) du transport à la demande», a estimé la PDG de la RATP, Elisabeth Borne, en marge de l'inauguration.

Il s'agit d'une nouvelle étape dans le déploiement expérimental de navettes autonomes par la RATP. La première démonstration a eu lieu fin septembre sur les berges parisiennes de La Seine.

D'autres expérimentations vont être lancées en 2017.

La ville de Lyon, dans l'est de la France, a déjà mis à l'essai début septembre son propre service de minibus sans chauffeur sur une voie piétonne du nouveau quartier Confluence, avec la société Navya.